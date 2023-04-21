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سرقة قطع ذهبية بملايين الدولارات من مطار تورنتو الكندي

سرقة قطع ذهبية بملايين الدولارات من مطار تورنتو الكندي
21 ابريل 2023 15:13

-أعلنت الشرطة الكندية الخميس أنها تحقق في سرقة قطع من الذهب ومقتنيات قيّمة أخرى مقدّرة بأكثر من عشرين مليون دولار كندي (14,8 مليون دولار أميركي) في مطار تورنتو مطلع الأسبوع.

وأوضح المسؤول في الشرطة المحلية ستيفن دويفستاين أن القطع الذهبية والمقتنيات الثمينة وصلت مساء الاثنين جواً إلى المطار ووُضعت بعدها في مخزن للوجستيات، إلى أن لوحظ اختفاؤها لاحقاً.

وقال دويفستاين للصحافيين إن "الحاوية التي كانت تضمّ هذه القطع القيمة سُرقت باعتماد وسائل غير قانونية داخل موقع التخزين".

ولم يعط المسؤول في الشرطة أي توضيحات بشأن طريقة السرقة أو ما إذا كان هناك مشتبه بهم في القضية.

وأوضح للصحافيين أن "محققينا يبحثون في كل الفرضيات"، واصفاً ما حصل بأنه أمر "نادر جداً" ولافتاً إلى أن ذلك لم يؤثر البتة على حركة الملاحة الجوية.

وذكرت صحيفة "تورنتو صن" المحلية أن السرقة طاولت أكثر من 1,6 طن من الذهب، ما تفوق قيمته مبلغ العشرين مليون دولار الذي تحدثت عنه السلطات.

المصدر: آ ف ب
سرقة
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