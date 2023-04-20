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قرار قضائي بشأن بالدوين في مقتل مصورة فيلم "راست"

أليك بالدوين
21 ابريل 2023 01:35

قال محامو الممثل الأميركي أليك بالدوين، الخميس، إن الادعاء في ولاية نيو مكسيكو قرر إسقاط التهم الجنائية الموجهة للممثل فيما يتعلق بإطلاق نار أودى بحياة مديرة التصوير هالينا هتشينز في موقع تصوير فيلم "راست" في عام 2021.
كان بالدوين (65 عاما) قد واجه تهمتي القتل غير العمد في يناير فيما يتعلق بوفاة هتشينز وإصابة جويل سوزا مخرج الفيلم بالرصاص.
واتهم الممثل بإبداء لا مبالاة بإجراءات السلامة في ما "ينم عن طيش" في حادثة وفاة هتشينز. ودفع بأنه غير مذنب في فبراير بعد أن خفض الإدعاء درجة خطورة التهم.
وقال لوك نيكاس وأليكس سبيرو المحاميان الموكلان للدفاع عن أليك بالدوين، في بيان "نحن سعداء بقرار رفض القضية ضد أليك بالدوين ونشجع على إجراء تحقيق مناسب في ملابسات وظروف هذا الحادث المأساوي".

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المصدر: رويترز
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هالينا هاتشينز
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