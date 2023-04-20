عيد الإمارات.. فرحة واحتفالات

يتاح للأطفال فرصة قضاء أوقات مليئة بالمرح والبهجة في المنطقة العائلية بعالم فيراري أبوظبي التي تضم نسخاً مصغرةً من أشهر ألعاب فيراري.

أعدت حديقة الحيوانات بالعين ألعاباً ومسابقات وورش عمل للأطفال وعروض جوارح الصحراء، وسباق الفهود وتجربة إطعام العصافير وخوض سفاري العين.

يحتفل زوار «واحة العين» بعيد الفطر في أحضان الطبيعة الخلابة من خلال العروض الشعبية، وورش العمل الحرفية، ورسم الحناء، وأنشطة وفعاليات وهدايا للأطفال.

يستمتع ضيوف القرية العالمية بتجارب غنية في «سوق العيد»، وسيحظى الضيوف بفرصة مشاهدة تقاليد العيد من أنحاء العالم، فيما تنير الألعاب النارية سماء دبي خلال أول وثاني أيام العيد في بلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، و«كانتين الشاطئ» في جميرا بيتش.

تطرح إمارة أم القيوين نفسها كأحد أفضل الخيارات لتمضية الإجازة في حديقة الألعاب المائية «دريم لاند» ونادي أم القيوين الجوي بجوار الحديقة، ونادي أم القيوين للرماية، وقلعة أم القيوين، ومركز ركوب الخيل.

يمكن لمحبي المغامرة الاستمتاع بتجربة «جبل جيس فلايت» أطول مسار انزلاقي في العالم أو ممارسة رياضة الجولف في «نادي الحمراء للجولف» أو استكشاف التاريخ العريق في قلعة ضاية أو الاسترخاء على شواطئ رأس الخيمة.

تتاح الفرصة لزوار جزيرة النور الوجهة الاستثنائية في الشارقة التعرف على النباتات الموجودة في الجزيرة والاستمتاع بجولة بين الأشجار والنباتات المميزة والمتنوعة إلى جانب تمكن الزوار من الرسم خلال تجربة إبداعية بين الطبيعة والنباتات.

يأتي كورنيش الفجيرة وحديقة عين مضب الكبريتية في مقدمة الأماكن السياحية التي تجتذب الزوار في عيد الفطر، بالإضافة إلى محمية وادي الوريعة التي تحتوي على العديد من الحيوانات والطيور المتنوعة والنباتات البرية.

تستقبل حدائق عجمان زوارها خلال عطلة العيد، من الساعة الـ 4 عصراً حتى الحادية عشرة مساءً، على أن تستقبل حديقة الراشدية زوارها من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشرة مساءً، واستعد كورنيش عجمان لاستقبال المحتفلين الذين يفضلون الاستمتاع بجمال الطبيعة والسباحة.