مكي مرسال: «التعاون» منجمٌ للعلاقات الإنسانية

خولة علي (دبي)

اتخذ كثيرون من التطوع منهجاً لخدمة المجتمع، وبنوا علاقة وطيدة مع أفراده ومؤسساته، وهي قيمة إنسانية تجمع الناس على اختلاف توجهاتهم وثقافاتهم. مكي مرسال وجد في التطوع أسمى معاني التعاون والتكاتف والتراحم، للوقوف على احتياجات الآخرين والعمل على خدمتهم والتخفيف من معاناتهم من خلال أعمال تسهم في رسم البهجة على الوجوه.

يؤكد مكي مرسال أن التطوع هو الجهد الذي يقدمه الإنسان لمجتمعه بدافع شخصي منه بلا مقابل، قاصداً بذلك تحمل المسؤولية وتحقيق المساعدة الإنسانية. مسيرته التطوعية بدأت منذ الصغر عندما تذوق حلاوة مساعدة الآخرين، وأهمية أن يتكاتف الأفراد مع بعضهم بعضاً في مختلف المواقف، ما يحقق التعاون والترابط بين الأفراد كي يقوموا بواجبهم ومسؤولياتهم تجاه بعضهم البعض.

يد العون

انضمام مكي مرسال إلى ركب المتطوعين ساهم في تجديد ثقته بنفسه واحترام ذاته، والشعور بقيمة العمل تجاه المجتمع، وأهمية تقديم يد العون للآخرين.

ويقول: استطعت أن أتخطى حواجز السلبية والانعزالية عن المجتمع، وعملت على توثيق العلاقات الإنسانية بين الأفراد والجماعات، وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث ساهم العمل التطوعي في إبراز مهاراتي، ولاسيما مهارة التنظيم والقيادة والعمل الجماعي، كما كوّنت قاعدة علاقات طيبة مع معظم الجهات والمؤسسات التي تطوعت فيها.

تحديات

تغلب مرسال على التحديات التي واجهته أثناء نشاطه التطوعي، وتعلّم منها الكثير، ومن أبرزها تحدي السيول والأمطار في إمارة الفجيرة ومدينة كلباء، حيث ساهم في إنقاذ أطفال ومسنين ليس لهم مأوى، وساعد في إصلاح بيوتهم التي أفسدتها السيول. ومن التحديات التي واجهها جائحة «كورونا» التي بالرغم من خطورتها إلا أنها لم تكن عائقاً أمام رغبته في التطوع، حيث وجوده في مراكز الفحص ومراكز التطعيم والوجود خلال ذروة انتشار المرض.

مشاركات تطوعية

شارك مكي مع عدة جهات حكومية كتنظيم المناسبات الوطنية والمجتمعية، وكان مشرفاً ومنسقاً مع فريق مبدعي الإمارات في مبادرة «عطاء الخليج» على مستوى المنطقة، إلى جانب مبادرات عدة منها «رمضان يجمعنا عن بُعد» مع فريق مبدعي الإمارات 2020، حتى تم تكريمه مع فرق تطوعية عدة على مستوى الدولة، كما حظي بتكريمه كعضو في فريق الأزمات والكوارث مع فريق الهلال الأحمر الإماراتي، وحقق المركز الأول 4 مرات متتالية على مستوى الدولة كعضو فاعل في العمل التطوعي.

خبرات ومهارات

مكي مرسال متطوع في الهلال الأحمر الإماراتي في عجمان، ما ساهم في اكتسابه المعرفة والخبرات والمهارات المختلفة، وتحقيق مكانة اجتماعية مميزة. يعبّر من خلال مبادراته عن مشاعر الولاء والانتماء للوطن. ويحفز الشباب على التطوع باعتباره سلوكاً حضارياً ومسؤولية مجتمعية، تمكّن الفرد من الارتقاء بالوطن وتعزيز روح المبادرة في العطاء والسعي إلى الخير.