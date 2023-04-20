الإمارات تجمع النجوم في «فعاليات العيد»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

نخبة من ألمع نجوم الغناء في الوطن العربي، يجتمعون في الإمارات ضمن «فعاليات عيد الفطر الفنية»، لإحياء العديد من الحفلات المميزة، ضمن برنامج عامر بالأمسيات الغنائية الخليجية والعربية.

نجوم في العاصمة

تواصل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي تقديم أبرز الفعاليات الفنية والترفيهية، ما يُرسّخ التزام العاصمة الإماراتية في النهوض بمشهد الموسيقى العربية وتعزيز مكانتها، ويشهد برنامجها الحافل في عيد الفطر حفلاً استثنائياً يحييه الفنان عبدالمجيد عبدالله في ثاني أيام العيد، بالتعاون مع جزيرة ياس و«لايف نيشن ميدل إيست»، في «الاتحاد أرينا»، ليقدم لعشاقه باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة، ومنها: «تتنفسك دنياي»، «أخذت القلب»، «قبل أعرفك» و«إنسان أكثر».

وتقدم «الثقافة والسياحة» بتنظيم من «سبوت لايت لايف» حفلاً بعنوان «نجوم في العاصمة» تحييه الفنانة هيفاء وهبي والفنان ناصيف زيتون في أول أيام عيد الفطر.

طرب وإيقاعات إماراتية

يجتمع الفنانان يارا وفؤاد عبد الواحد في مدينة العين في 22 أبريل، على مسرح مركز العين للمؤتمرات، لتقديم أمسية لا تنسى فيها من الأغاني الرومانسية والطرب الأصيل. ووسط ألحان وإيقاعات إماراتية أصيلة، يحيي الفنان حمد العامري حفلاً في جمعية الظفرة التعاونية بمدينة زايد، ويؤدي باقة من أجمل أغانيه.

«العيد في دبي»

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن فعاليات «العيد في دبي»، حيث يحيي الفنان عيضة المنهالي حفلاً في «دبي فستيفال سيتي» يوم 23 أبريل. ويقدم الممثل والمغني الهندي أيوشمان كورانا، الحائز العديد من الجوائز، عرضاً على مسرح «كوكا كولا أرينا» يوم 23 أبريل، فيما يشهد مسرح «دبي أوبرا» العرض الموسيقي الكلاسيكي الراقص «ويست سايد ستوري»، من إخراج «لوني برايس» وإنتاج مشترك مع مصمم الرقصات «جيروم روبنز» الحائز جائزة الأوسكار، وذلك خلال الفترة من 25 حتى 30 أبريل، فيما تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلاً مميزاً على مسرح «كوكاكولا أرينا» في دبي، يوم 28 أبريل، من تنظيم «مومنتس إيفينتس».