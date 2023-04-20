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«التنمية الأسرية» تنظم ورشة عن استقبال العيد

العيد فرصة لتعليم الأبناء القيم
20 ابريل 2023 20:47

لكبيرة التونسي (أبوظبي)
من أجل تعزيز القيم المرتبطة بعيد الفطر، والتعلم من دروسه، نظمت مؤسسة التنمية الأسرية ضمن خدمة التوعية والتثقيف الأسري، ورشة تحت عنوان «دور الآباء في تهيئة الأبناء لاستقبال عيد الفطر»، وذلك للتعريف بعيد الفطر وأهميته، والآداب والسنن التي يجب أن يعلمها الآباء للأبناء في هذه المناسبة الدينية، وتوعية الأبناء بالعيدية وكيفية استثمارها.
وقالت شيخة الكتبي، مسؤولة خدمة التوعية والتثقيف الأسري، إن الورشة التي استهدفت مختلف فئات المجتمع، جاءت للتعريف بعيد الفطر والعادات والتقاليد والطقوس المرتبطة به، وكيفية استثمارها في تربية الأطفال على السنع والتواصل والاستثمار والادخار من خلال «العيدية». وأضافت: «بداية تحدثنا عن أهمية الاحتفال بالعيد وأهميته عند المسلمين، وما يرتبط به من الصدقات ورحمة الفقراء والمساكين والتصدق، والسنن التي يجب أن يتعلمها الأطفال، التكبير والغسل قبل الفطر، الآداب والعادات والتقاليد والآداب والسنن الدينية، والإفطار قبل الصلاة، وكيفية صلاة العيد وسنع تبادل التهاني والألفاظ التي يجب قولها، وتقديم فوالة العيد، وتجهيزات العيد، وكيف يجب أن نشرك الأطفال في هذه الطقوس حتى يستشعروا فضائل العيد وخيراته الكثيرة». 
مظاهر العيد
 وتطرقت الورشة إلى مظاهر العيد عند الأطفال والتي لا تقتصر على الجانب الشكليّ فقط، وهي وظيفة الآباء، وأهمها الاهتمام بصلة الأرحام، وعيادة المرضى، ومساعدة المحتاجين، والعطف على المساكين، والحرص على تقديم العيدية وإنْ كانت يسيرة القدر إلا أنها تُدخل الفرحة والبهجة إلى نفوسهم.
ومن النصائح التي تم تقديمها خلال الورشة، إشراك الأبناء في اختيار الملابس وترتيب البيت وإعداد الحلويات الخاصة بالعيد وتوزيع الحلوى على الأهل والجيران والأصدقاء قبل العيد بأيام قليلة أو خلال العيد، ومشاورتهم في اختيار أماكن التنزه في العيد، وتدريبهم على نطق بعض العبارات الخاصة بالتهاني، وتقدير الكبير وحب الصغير، التشديد على صلة الرحم وأهميتها، بحيث يجب أن يكون الطفل على علم بأهمية زيارة الجد والعم والخال والجدة والخالة والجيران والأصدقاء.

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