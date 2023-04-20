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كسوف كلي نادر للشمس فوق مناطق نائية في أستراليا وإندونيسيا

توضيحية
20 ابريل 2023 11:27

شهدت مناطق من النصف الشرقي للكرة الأرضية اليوم "الخميس" كسوفاً كلياً نادراً للشمس، هو الأول خلال عام 2023، يسمى "كسوف الشمسي الهجين"، وكان مرئياً في جزيرة إكسماوث وجزيرة بارو في غرب أستراليا، والمناطق الشرقية من تيمور الشرقية وبابوا الغربية في إندونيسيا.


ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الشمس والأرض ويكونان بالحجم نفسه تقريباً في السماء.

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وسيكون من السهل مشاهدة العديد من ظواهر الكسوف الشمسية المقبلة. وتقع مثل هذه الأحداث السماوية مرة واحدة كل عقد تقريباً؛ كان آخرها عام 2013، والمرة المقبلة ليست قبل عام 2031.

المصدر: وام
أستراليا
إندونيسيا
كسوف كلي للشمس
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