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بسبب كورونا.. 67 مليون طفل حرموا من اللقاحات

بسبب كورونا.. 67 مليون طفل حرموا من اللقاحات
20 ابريل 2023 11:32

بين 2019 و2021 حرم 67 مليون طفل جزئياً أو كلياً من لقاحات حيوية بسبب تداعيات كوفيد-19 ما أرجع العالم أكثر من عشر سنوات إلى الوراء على صعيد تطعيم الأطفال، على ما نبهت الأمم المتحدة.

في غضون ثلاث سنوات، وبسبب الضغوط التي تعرضت لها الأنظمة الصحية أو إجراءات الإغلاق المرتبطة بالجائحة "قُضي على أكثر من عقد من التقدم على صعيد تحصين الأطفال الروتيني" وستشكل "العودة إلى السكة الصحيحة تحدياً" على ما شدد تقرير لليونيسف تخوف من مخاطر انتشار وباء الحصبة أو شلل الأطفال.

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وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن هذه التغطية تراجعت في 112 دولة. وبين العامين 2019 و2021 انخفض معدل تلقيح الأطفال في العالم خمس نقاط مئوية إلى 81 % وهو مستوى غير مسبوق منذ 2008. وفوت 67 مليون طفل لقاحات خصوصاً في إفريقيا وجنوب آسيا فيما لم يحصل 48 مليوناً على أي جرعة على الإطلاق.

 

المصدر: وكالات
كورونا
اللقاحات
الأمم المتحدة
الأطفال
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