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استئناف تصوير فيلم راست بعد 18 شهراً على مقتل مديرة التصوير

بالدوين
20 ابريل 2023 08:58

يستأنف اليوم الخميس في مونتانا تصوير فيلم الغرب الأميركي "راست" بعد 18 شهراً من مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز برصاصة انطلقت من مسدس كان يحمله بطل الفيلم أليك بالدوين أثناء التصوير في نيو مكسيكو.


ويعود بالدوين إلى موقع التصوير قبل أسبوعين من جلسة استماع في محكمة في نيو مكسيكو تقرر ما إن كان سيمثل للمحاكمة بتهمة القتل غير العمد لهاتشينز في أكتوبر 2021.


وقالت ميلينا سبادوني، محامية الشركة المنتجة لفيلم راست إن التصوير سيستأنف في موقع تصوير يلوستون في مونتانا المخصص لتصوير أفلام الغرب الأميركي.

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وقام بالدوين في أكتوبر بتسوية دعوى قضائية مع مات هاتشينز، زوج المصورة السينمائية، سيتم بموجبها استئناف التصوير بنفس الممثلين الرئيسيين ونفس المخرج جويل سوزا، الذي أصيب في إطلاق النار في 2021.

وبموجب الاتفاق أصبح هاتشينز مديراً تنفيذياً في الفيلم.

المصدر: وكالات
أليك بالدوين
فيلم
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