«أم خماس» و«عبود» في جزيرة المارية

احتفالاً بعيد الفطر، يستضيف «الغاليريا جزيرة المارية» شخصيات أم خماس وعبود حفيد أم سعيد، من المسلسل الكرتوني الإماراتي المحبب فريج، مقدماً فرصة لرواده الصغار للتعرف عن قرب إلى هذه الشخصيات المحببة على قلوبهم، وذلك في سنترال كيتشن يومي 22 و23 أبريل من الساعة 2:00 ظهراً ولغاية 6:00 مساءً. وستكون هذه الشخصيات موجودة داخل ركن الأطفال، حيث سيتمكن عشاق المسلسل الكرتوني التلفزيوني من لقاء أبطالهم وأخذ صور تذكارية بصحبتهم، كما ينظم ركن الأطفال نشاطات ترفيهية وفنية وحرفاً يدوية وألعاباً بالحجم الطبيعي، مثل لعبة «السلم والثعبان» الشهيرة.