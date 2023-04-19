عبدالخالق العوضي يقود حملات إنسانية على دراجته

خولة علي (دبي)

في ظل تنوع التطوع ومجالاته، إلا أن مساعيه وأهدافه تبقى واحدة، النهوض بالمجتمع والارتقاء بالوطن من خلال التمسك بالقيم والمثل الإنسانية التي تدعو إلى البذل والعطاء والتضحية. وهي فلسفة قيمة متأصلة في المجتمع منذ القِدم، وباتت تنتشر شيئاً فشيئاً بشكل منظم وممنهج، تحثّ عليه القيادة لما فيه من خير يعود على المتطوع وعلى المجتمع والوطن.

الانتقال بين المدن

في ظل تنوع المبادرات والأنشطة التطوعية، يسعى أعضاء فريق الدراجين الإماراتيين لأن يحولوا شغفهم بركوب الدراجات النارية والانتقال بين مدن الدولة للترفيه، إلى هدف أعمق وغاية أسمى وهي المشاركة في المبادرات المجتمعية الإنسانية والخيرية، والمناسبات الوطنية التي تحتفي بها الدولة، رغبة في التعاون والتكاتف والتلاحم مع المجتمع والنظر في احتياجاته.

يشير عبدالخالق العوضي رئيس رابطة الدراجين الإماراتيين التطوعي، إلى أن المبادرات المجتمعية تظل غاية في نفس كل فرد يدرك أن السعادة تنطوي خلف عمل الخير، وإن اختلفت أساليبها وطرقها، إلا أنها تحقق هدفاً واحداً، وهو مساعي الفرق التطوعية في تقديم خدماتها بما يتوافق مع حاجة المجتمع وأفراده، ومحاولة بث أهمية اللحمة المجتمعية في نهضتها وتقدمها.

الانطلاق

ويذكر العوضي أن فريق الدراجات تأسس في بداية الثمانينات من القرن الماضي، ولم تكن في حينه الفرق رسمية بعد في دولة الإمارات، وإنما عبارة عن مجموعة من الأصدقاء الشغوفين بركوب الدراجات النارية والتنزه بها في أرجاء الدولة. وعندما بدأت هذه الفكرة بالانتشار، تم تسجيل الفريق رسمياً في اتحاد الإمارات للسيارات والدراجات النارية، وتشكيل الفريق من رئيس ونائبه ومجموعة من الأعضاء. وتنوع نشاط الفريق من مجرد فريق يحب المغامرة والتسلية واستعراض ركوب الدراجات، إلى فريق له أنشطته ومشاركاته التطوعية.

أنشطة وفعاليات

ويتحدث عن مشاركات الفريق، مشيراً إلى أنها تنوعت بين أنشطة وبرامج مجتمعية وتوعوية وإنسانية وخيرية، بهدف العمل على إسعاد مختلف فئات المجتمع، ومساندة أصحاب الهمم ودعمهم في الكثير من الفعاليات التي تعزز وتدعم عملية دمجهم في مختلف المجالات في المجتمع. كما يشارك الفريق في المناسبات الوطنية والاحتفالات الخاصة والعامة.

ويشير العوضي إلى أن الفريق أسهم أيضاً في نشر ثقافة دولة الإمارات في الكثير من المحافل الرياضية العالمية من خلال مشاركاته، معتبراً سهيل بن حشر بن دلموك، الأب الروحي لدراجين الإمارات جميعاً. وهم من الرجال والنساء من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى رحالة من الإمارات جابوا قارات العالم بدراجاتهم وشاركوا في معارض على مستوى الخليج والوطن العربي والعالم بدعم من الحكومة، وسعياً إلى التعريف بثقافة الإمارات وبما يتعلق بعالم الدراجات النارية وتطورها، وتأصيل مبدأ التطوع في نفوس الأعضاء وجعله من أهم أدوار الفريق ومهامه.

علاقة وطيدة

يقول العوضي: نسعى إلى تنظيم مسيرات تطوعية تنشر الوعي في كثير من المجالات الصحية والنفسية والاجتماعية. والفرق على اختلاف مجالاتها، إلا أن نشاطها يصب نهاية الأمر في خدمة المجتمع وتطوره، وبناء علاقة وطيدة مبنية على الثقة بأن المجتمعات لا تنهض إلا بتكاتف أفرادها ووعيهم بدورهم ومسؤوليتهم تجاهها.