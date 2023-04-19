سهير البابلي.. «سيدة المسرح الكوميدي»

سعيد ياسين (القاهرة)

سهير البابلي من أهم ممثلات الكوميديا، كانت أول نجمة شباك تنافس نجوم الكوميديا الرجال، ولا تزال أعمالها التي قدمتها منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي شاهدة على موهبتها المتفردة، حيث أُطلقت عليها ألقاب عدة، منها «فارسة المسرح العربي»، «مبهجة القلوب»، «سيدة المسرح الكوميدي»، و«لؤلؤة المسرح العربي».

عشقت البابلي الفن منذ طفولتها وظهرت موهبتها بتقليدها لأفراد أسرتها، وآمن والدها بموهبتها وشجعها على الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت رحلتها وهي في العشرين من عمرها. شاركت البابلي في ستينيات القرن الماضي في مسرحيات التراجيدية بينها «الفرافير» و«القضية» و«النار والزيتون» و«سليمان الحلبي» و«في بيتنا رجل».

ثم اتجهت إلى الكوميديا، وكانت مسرحية «مدرسة المشاغبين» عام 1974 نقطة فارقة في مشوارها، وتوالت مسرحياتها الكوميدية، بينها «قصة الحي الغربي» و«الدخول بالملابس الرسمية» و«ريا وسكينة» و«ع الرصيف» و«العالمة باشا».

شكّلت ثنائياً ناجحاً مع إسعاد يونس، بمشاركتهما عام 1977 في مسرحية «الدخول بالملابس الرسمية» ثم «نص أنا ونص أنت»، وانتقلتا بنجاحهما المسرحي إلى الدراما عبر مسلسل «بكيزة وزغلول»، وظهر الثنائي في فيلم «ليلة القبض على بكيزة وزغلول».

شاركت سهير في عدد كبير من الأفلام، منها «يوم من عمري»، «المرأة المجهولة» «نهر الحب»، «البنات والصيف»، «وفاء للأبد»، «جناب السفير»، «أميرة حبي أنا»، و«حدوتة مصرية».

وشاركت في مسلسلات تاريخية ودينية وكوميدية وبوليسية، منها «صابرين»، «شهادة ميلاد»، «عنترة»، «الليل الطويل»، «عم حمزة»، «الشاهد الوحيد»، و«قلب حبيبة».