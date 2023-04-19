جامعة نيويورك أبوظبي تستضيف عرض "فيق!"

أبوظبي (الاتحاد) يستضيف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن استضافة "فيق! - عرضٌ بهلوانيّ من طنجة" للمرة الأولى في دولة الإمارات على المسرح الأحمر يومي 28 و29 أبريل الساعة 7:30 مساءً، ويوم 30 أبريل الساعة 3:00 عصراً. يشارك في العرض الذي صممه الفنان المغربي حسن حجاج بالتعاون مع ماروسيا دياز فيربيك، المصممة ومخرجة عروض السيرك واللاعبة البهلوانية على الحبال المعلقة، 15 من أمهر فناني الأداء لتقديم مجموعة من العروض البهلوانية التقليدية والأرضية المعاصرة وحركات الرقص والبريك دانس، بالإضافة إلى عروض تايكوندو وكرة القدم الاستعراضية. يقام عرض السيرك الترفيهي المعاصر "فيق!" على وقع الأنغام التي يبدعها منسّق الموسيقى دي جي دينو وأغاني الراب الحماسية، ويجمع بين الألوان النابضة والأبيض والأسود واللمسات المغربية المميزة. وقال بيل براجن، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: يعكس عرض "فيق!" النظرة الفنية الاستثنائية لحسن حجاج، ويشكل فرصة مثالية للاستمتاع بفعالية مذهلة بعد عيد الفطر السعيد. ويجمع العرض البهلواني بين الهيب هوب والألوان المميزة واللمسات التي تحاكي جمال الثقافة المغربية ليقدم تجربة فريدة تضمن أجواء الفرح والتسلية لجميع أفراد الأسرة. وتقدم فرقة طنجة البهلوانية ورشة عمل بعنوان "الفنون البهلوانية المغربية" في 24 أبريل الساعة 5:00 مساءً. ويمكن للمشاركين استكشاف تقنيات الفنون الشعبية القديمة وتعلمها، مثل الحركات البهلوانية الملتفة والقفز في الهواء وبناء أهرام بشرية. يدير الورشة فنانون متعددو المواهب لاستقطاب المهتمين بتعلم الفنون البهلوانية. وتقدم الفرقة ورشة عمل بعنوان "رقص الشوارع" في 25 أبريل الساعة 6:30 مساءً للتركيز على تقنيات الرقص الحضري وتعريف المشاركين بأساسيات وحركات هذا النوع من الرقص وتقنيات ضبط التنفس والتحرك بانسيابية. وتستقبل الورشة جميع الراقصين على اختلاف مهاراتهم وأساليبهم، بالإضافة إلى الراغبين في تعلم نمط جديد في الرقص. وتقدم الفرقة صباح يوم 27 أبريل عرضاً مجانياً للطلاب من مختلف مدارس أبوظبي، بدعم من البعثة الأميركية في دولة الإمارات، كجزء من سلسلة مستمرة من برامج إشراك الشباب من خلال شراكتهم مع مركز الفنون.