اكتشاف مقبرة في باريس تعود إلى العصور القديمة

اكتٌشفت خلال أشغال في باريس مقبرة من العصور القديمة تعود إلى الحقبة الغالو-رومانية وتضم عدداً من المدافن والقرابين، مما سيوفر مزيداًً من المعطيات عن حياة قبيلة باريزي التي استوطنت ضفاف نهر السين في ذلك الزمن.
وعُثر في المقبرة على نحو خمسين هيكلاً عظمياً تعود إلى القرن الثاني، على الضفة اليسرى للعاصمة الفرنسية، على بعد أمتار قليلة من مدخل محطة بور رويال للسكك الحديدية.
وسبق أن نفذت في الموقع أشغال عامة عدة من بينها بناء خط السكك الحديد في سبعينات القرن الفائت، إلا أنها لم تتوصل إلى اكتشاف الحفرة الذي أتاحته في مارس الفائت حفريات أثرية وقائية قبل الشروع في إنشاء مخرج جديد لمستخدمي هذا الخط.
وبيّنت الحفريات أن جثامين الموتى كانت توضع في نعوش خشبية تمكّن علماء الآثار من ترميمها بفضل المسامير التي لا تزال موجودة.
وتعود الهياكل العظمية إلى رجال ونساء وأطفال لوحظ أنهم دفنوا ممددين على ظهورهم، وهم ينتمون على الأرجح إلى قبيلة باريزي من شعب الغال التي استقرت في لوتيشيا (الإسم القديمة لباريس) يوم كانت تحت السيطرة الرومانية، وفقاً لرئيس المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الأثرية الوقائية دومينيك غارسيا خلال جولة للإعلاميين في الموقع.
وأوضح المعهد أن أوانيَ خزفية (أباريق وكؤوس ومزهريات ...) أو زجاجية كانت موضوعة في توابيت أكثر من نصف الجثامين. وفي حالات نادرة، كانت عملة معدنية موضوعة في التابوت، أو في فم المتوفى، وهو "تقليد كان شائعاً في العصور القديمة".
وشرحت رئيسة قسم البحوث الأثرية والأنثروبولوجيا في المعهد كاميّ كولونا "آثار أحذية بقيت منها مسامير صغيرة تشكل النعل وجدت في عدد كبير من التوابيت، عند قدمي المتوفى، أو بجانبه، وهي بمثابة قرابين".
كذلك عُثر على أشياء متعلقة بالملابس (مجوهرات ودبابيس شعر وأحزمة).