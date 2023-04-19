جزيرة السعديات تحتفل بيوم الأرض

بمناسبة يوم الأرض الذي يوافق 22 أبريل، جددت جزيرة السعديات أبوظبي التزامها بحماية بيئتها الطبيعية التي تزخر بالنباتات والحياة البرية، بما يتوافق مع الشعار الذي يرفعه يوم الأرض لهذا العام «استثمروا في كوكبنا».وتحتضن جزيرة السعديات أبوظبي منظومة بيئية متنوعة من الحياة البحرية والبرية المحمية، والتي تعزز من اتصال السكان والضيوف بالطبيعة النقية في أبوظبي. وتقدم الجزيرة، الوجهة الشاطئية الرائدة في الشرق الأوسط، لضيوفها فرصة فريدة لمشاهدة الحيوانات في بيئتها الطبيعية.

وتعمل منتجعات الجزيرة على استخدام مستلزمات مصنوعة من مواد قابلة للتحلل، وتمكين الضيوف من إحداث فارق على مستوى الاستدامة والبيئة، مثل محطة شحن السيارات الكهربائية وتخفيض انبعاثات الكربون وهدر المياه.