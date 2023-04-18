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«لوغوس هوب».. كنوز معرفية على ضفاف دبي

سفينة «لوغوس هوب»
19 ابريل 2023 02:35

دبي (الاتحاد)

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افتتحت هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة»، أمس، أكبر معرض عائم للكتاب في العالم وتحتضنه سفينة «لوغوس هوب» التي ترسو في ميناء راشد بدبي حتى 23 أبريل الجاري، حيث تمثل الإمارة إحدى وجهات السفينة الرئيسية خلال جولتها الحالية في المنطقة، واطلعت بدري، خلال جولتها في أرجاء المعرض العائم، على مجموعة واسعة من العناوين والكتب التي يعرضها للزوار، حيث يتضمن أكثر من 6000 عنوان تتناسب مع الفئات العمرية كافة، وتصب في جميع صنوف المعرفة، بما فيها القصص والروايات والكتب الأدبية، ونظيرتها المتخصصة في المجالات العلمية. وتباع الكتب بأسعار رمزية.

هالة بدري
دبي
الإمارات
ميناء راشد
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