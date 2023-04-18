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سكي دبي.. مغامرة تحت الصفر!

سكي دبي.. مغامرة تحت الصفر!
19 ابريل 2023 02:35

دبي (الاتحاد)

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أعلن «سكي دبي» موعد النسخة الرابعة من سباق دبي للجري الثلجي، الذي يُقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي 21 مايو، وتتيح هذه التجربة الرياضية الفرصة أمام المتسابقين بين عمر 15 و70 عاماً، للتنقل والجري على منحدرات سكي دبي، وسط درجة حرارة تصل حتى 4 درجات مئوية تحت الصفر، يبدأ السباق الأول عند الساعة 6:30  صباحاً، ويمكن للعدائين الاختيار من بين مسافتين، 3 كيلومترات (3 دورات) أو 5 كيلومترات (5 دورات). وأضيفت فئة هذا العام فئة الفرق، التي تتيح للمجموعات التي تتألف من خمسة أشخاص للمشاركة في السباق، ويفوز كل متسابق يجتاز خط النهاية بميدالية تذكارية، وتستمر فترة التسجيل حتى 18 مايو.

سكي دبي
دبي
الإمارات
مجلس دبي الرياضي
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