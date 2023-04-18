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حفل موسيقي و«هاكاثون نيويورك أبوظبي» 27 أبريل

حفل موسيقي و«هاكاثون نيويورك أبوظبي» 27 أبريل
19 ابريل 2023 02:34

أبوظبي (الاتحاد)

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تستضيف جامعة نيويورك أبوظبي حفلاً موسيقياً عاماً يقيمه دي جي سبوكي في الساحة الرئيسية بالجامعة يوم الخميس 27 أبريل، بالتزامن مع انطلاق انطلاق مسابقة هاكاثون الدولية لإفادة المجتمع في العالم العربي من تنظيم جامعة نيويورك أبوظبي، والتي تركز هذا العام على إيجاد الحلول للتحديات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتقام مسابقة هاكاثون بين 27 و30 أبريل، بمشاركة أساتذة علوم حاسوب مشهورين على المستوى الدولي ومؤسسي شركات ناشئة ناجحة ومتخصصين في مجال التكنولوجيا وأصحاب رؤوس الأموال، لتوجيه فرق من طلاب علوم الحاسوب الموهوبين من جميع أنحاء العالم، لابتكار تطبيقات الويب والهاتف الذكي.

جامعة نيويورك أبوظبي
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