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بيع هيكل عظمي لتيرانوصور بأكثر من 6 ملايين دولار

بيع هيكل عظمي لتيرانوصور بأكثر من 6 ملايين دولار
19 ابريل 2023 00:00

تم بيع هيكل عظمي نادر لتيرانوصور (تي- ركس) يرجع إلى 67 مليون عام في مزاد مقابل 5.5 مليون فرنك سويسري (6.1 مليون دولار) في زيورخ اليوم الثلاثاء، وفقا للبائعين بالمزاد.

ويشمل السعر عمولة دار المزادات. وقال متحدث باسم دار مزادات "كولر" في زيورخ، إن "الهيكل العظمي سيظل في أوروبا"، من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل بشأن هوية المشتري.

وأوضحت دار المزادات أن ما يزيد قليلا على نصف الـ 293 عظمة بالتيرانوصور الذي أطلق عليه اسم "تي آر إكس- 293 ترينيتي" من "العظم الأصلي" لثلاثة نماذج مختلفة تم اكتشافها بين عامي 2008 و 2013 في ولايتي وايومينج ومونتانا.

وأوضح موقع دار المزادات أن جميع الهياكل العظمية المشابهة تقريبا معروضة في متاحف، مما يجعل الهيكل العظمي الذي تم عرضه في المزاد اليوم "نموذجاً فريداً متاحاً للشراء".

المصدر: د ب أ
هيكل عظمي
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