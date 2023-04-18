بشاير الحمادي: فرحتكم فرحتنا

خولة علي (دبي)

حب العطاء والتكافل والتضامن بين أفراد المجتمع في العمل الإنساني والخيري والاجتماعي خطوة قامت بها بشاير الحمادي بعدما انخرطت في صفوف المتطوعين، لتجد الراحة والرضا في مساعدة الآخرين وتلبية احتياجاتهم والإسهام بجهدها في سبيل خدمة المجتمع. شقت طريقها المهني في مجال وجدت فيه نفسها بالعمل الإنساني لتقود بدورها جانباً من جوانبه كمدير إدارة المساعدات في جمعية الإحسان الخيرية، وتأسيس فريق «كلنا حاضرين» التطوعي للسير على نهج التلاحم المجتمعي، وترسيخ دعائمه لدعم ومساندة الجهود الوطنية في المجالات المجتمعية والاقتصادية والثقافية.

مسؤولية مجتمعية

تشير بشاير الحمادي إلى أن التطوع صفة إنسانية عظيمة، يسخِّر فيها المرء كل ما يملك من جهد ومال ووقت في سبيل الآخرين، رغبة في تحقيق الخير للمجتمع عموماً، وللأفراد خصوصاً. ويعي الفرد مسؤوليته وواجباته تجاه مجتمعه، ما يقود وطنه نحو الرقي والازدهار في شتى المجالات. وتعتبر أن العمل التطوعي قد يكون غير مفهوم عند البعض، في حين أن الكثير من المنصات التطوعية والهيئات المعنية بالتطوع، أسهمت في تأسيس مناهج ثابتة للتطوع تعرف من خلالها الأفراد إلى أدوارهم وواجباتهم وكذلك حقوقهم.

تأسيس الفريق

ذكرت الحمادي أن مسيرتها التطوعية التي بدأت عام 2014، كانت نقطة تحول في حياتها العملية والاجتماعية، هذا عدا عن كونها تركت بصمتها من خلال المبادرات التطوعية التي قدمتها في خدمة المجتمع، وما بنته من علاقات متينة مع الناس. وقد عملت على تأسيس فريق تطوعي يلعب دوراً محورياً في أي نشاط مشترك مع مختلف الجهات والمؤسسات، عبر إطلاق المبادرات والأنشطة المجتمعية والعمل على تحقيق أهدافها والغاية منها. ومن خلال هذا الفريق استطاعت الحمادي أن تدرب أعضاءً يتمتعون بشخصيات واثقة وبمهارات عالية في التعامل مع مختلف شرائح المجتمع، ولديهم القدرة على تجاوز مختلف المواقف التي قد تعترض طريقهم سواءً في التطوع أو حتى في علاقاتهم الخاصة. وهذا دليل على مدى ما يحققه التطوع من تأثير إيجابي، ليس فقط على المستفيد، ولكن أيضاً على مَن يقدم الخدمة.

مبادرات

وترى الحمادي أن ما يسعد المتطوع، الدعاء الطيب الذي يتلقاه بعد كل عمل يقوم به، ما يجعله في حالة نشاط ورغبة في بذل المزيد من الجهد في العمل الإنساني. ومثل هذه اللحظات قد تكون غائبة عن الذين لم يجربوا لذة العمل التطوعي ووعي الفرد بدوره ومسؤوليته تجاه أسرته ومجتمعه. وذكرت أنه من خلال العديد من المبادرات التي قدمها الفريق، نال الكثير من الأوسمة والتكريم، والإشادة بالمبادرات الإنسانية التي ينفذها. ومن المبادرات التي أطلقها: «نبرد على قلوبهم»، «فرحتكم فرحتنا» و«مسيرة أغلى وشاح»، بالإضافة إلى المبادرات الوطنية وتنظيم المناسبات الاجتماعية التي حققت صدى واسعاً في مجال العمل الخيري.

إنجازات

ترى بشاير الحمادي أن مساهمتها في العمل التطوعي والخيري بمثابة إنجاز لها، وتتطلع لأن تستكمل مسيرتها التعليمية وأن تنوع في مجالاتها العلمية والعملية، وأن تكون سفيرة للعمل الخيري وقدوة لكل من يبحث عن السعادة والرضا النفسي الذي يكمن في مجال التطوع.