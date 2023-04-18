«ضرب نار».. تحديات بالجملة

علي عبد الرحمن (القاهرة)

في ثالث تعاون فني يجمع مسلسل «ضرب نار» الزوجين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، في الموسم الرمضاني الحالي بدراما شعبية، حول شاب يهاجر من مسقط رأسه بسبب الثأر، ويستقر في القاهرة، ويلتقي بسيدة مكافحة ويواجهان العديد من التحديات. في البداية أعربت ياسمين عن سعادتها بعرض المسلسل حصرياً على قناة أبوظبي، مؤكدة أنها من أهم نوافذ الدراما بالوطن العربي ومنطقة الخليج، بالإضافة إلى أن الجمهور الإماراتي ذواق جيد للفنون.

فتاة شعبية مكافحة

ذكرت ياسمين عبد العزيز أنها تجسد شخصية «مهرة» فتاة شعبية مكافحة تسعى إلى توفير نفقات عائلتها من خلال عملها بمصنع منسوجات يمتلكه «زيدان»، ومن خلاله تسلط الضوء على العقبات التي تواجهها المرأة العاملة، تحب «جابر الكومندا»، الذي يقوم بدوره العوضي، إلا أن حياتهما تصبح مهددة دائماً بسبب الثأر الذي يطارد «جابر»، بجانب حالة العداء التي نتجت من رفض عرض زواج رجل الأعمال «زيدان» من «مهرة»، لذا يسعى بكل الطرق إلى إفساد العلاقة بين الحبيبين.

تهديد بالقتل

وأوضح أحمد العوضي أن شخصية «جابر الكومندا» التي يجسدها تسلط الضوء على حياة شاب دائم الإحساس بالتهديد بالقتل بسبب حياته الماضية، بجانب التحديات التي تواجهه مع «زيدان»، ويلعب دوره ماجد المصري.

وقال إن المصطلحات التي يرددها مأخوذة من الشارع المصري عن أناس حقيقيين. وقال المخرج مصطفى فكري، إن المسلسل من نبض الشارع ووحي البيئة المصرية، ويناقش قضايا الثأر وبعض السلبيات الاجتماعية بسبب المعتقدات الخاطئة، من خلال قصة عاطفية، لذلك تم تصوير أحداثه بمواقع حية بمناطق شعبية ومؤسسات إصلاحية لإيصال رسالة واقعية للمشاهد.

خطان دراميان

وقال ماجد المصري، إن شخصية «زيدان» تمر بخطين دراميين، الأول رجل أعمال نافذ يخوض العديد من الصراعات من أجل إقصاء منافسيه، واستغلال نفوذه لتسهيل أعماله غير المشروعة، يتعرض للخيانة من أقرب مساعديه. والخط الثاني حلم الزواج من «مهرة» التي ترفض إغراءاته المادية بسبب حبها لـ«جابر الكومندا»، ما يدفعه إلى الانتقام منه.

أما أحمد عبد الله محمود، فيؤدي شخصية «أدهم»، الشخص الانتهازي المحب للمال، ويعيش على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، فيخون صاحب عمله وصديقه، من أجل المال.