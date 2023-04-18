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حسن البلام.. «الموهبة الفطرية»

حسن البلام
19 ابريل 2023 02:34

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

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حسن البلام ممثل ومخرج ومؤلف، اكتسب قاعدة جماهيرية كبيرة خلال مسيرة فنية امتدت لنحو 29 عاماً، مقدماً أكثر من 100 عمل فني متنوع بين المسرح والتلفزيون والسينما، ونالت معظم الأعمال التي شارك في بطولتها صدىً كبيراً، وحققت الشخصيات التي جسدها انتشاراً عربياً واسعاً، تاركاً بصمة مميزة في المسلسلات الكوميدية والدرامية والاجتماعية الواقعية.
عُرف البلام بموهبته الفطرية في التقليد وتقمُّص الشخصيات، وقدم العديد من الأدوار التي اعتمدت معظمها على كوميديا الموقف، وفي عام 2014 أسس مجموعة مسرحية باسم «قروب البلام»، تضم مجموعة من أبرز ممثلي الكوميديا.
شكّل البلام ثنائياً كوميدياً مع عدد من الممثلين البارزين، منهم: داوود حسين، وعبد الناصر درويش، وقدم خلال مسيرته أكثر من 40 مسلسلاً متنوعاً، بينها: «شحيت ومحيت»، «كاني وماني»، «عماكور»، «أبو الملايين»، «العافور»، «حارش وارش»، «بلاني زماني».
في رصيده أكثر من 35 مسرحية، أدى خلالها العديد من الأدوار المتنوعة بين الكوميدي والاجتماعي والتراجيدي، أبرزها «استجواب»، «لن أعيش في جلباب زوجتي»، «عالباب يا شباب»، «قدها ونص»، «يا واش يا واش»، «المراقب وصل»، «كشته»، و«عطالي بطالي».

الدراما الكوميدية
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