الأربعاء 19 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

جدل بسبب صورة أُنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي

تعبيرية
18 ابريل 2023 17:10

أثار فنان ألماني ردود فعل غاضبة عقب فوزه بجائزة مرموقة في مجال التصوير، عن صورة أُنشئت بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأشار بوريس إلدغسن إلى أنّه كان واضحاً منذ البداية في ما خص طبيعة عمله، وأنه لن يقبل المكافأة الممنوحة له ضمن جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي، لأنّ مسابقات مماثلة ليست جاهزة بعد للتعامل مع تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت اللجنة المسؤولة عن منح الجوائز بدورها، أنّها كانت على علم بطبيعة الصورة، لكنّها اتهمت الفنان "بتضليل متعمد"، وهو ما أثار غضب إلدغسن.

ويخشى عدد كبير من المصورين والفنانين أن تهدد برامج الذكاء الاصطناعي مصدر رزقهم، لأنها تتيح لأي شخص إنشاء صور جميلة بمجرّد نقرة.

وكان القائمون على جوائز سوني العالمية للتصوير أعلنوا في مارس، فوز صورة إلدغسن.

وأوضح إلدغسن في مقابلات أجراها عقب فوزه كيف أنجز العمل، مشيراً إلى أنه كان يرغب من خلال خطوته هذه في أن يطرح نقاشاً بشأن مسألة الذكاء الاصطناعي.

وكتب الأسبوع الفائت أنّ "الصور التي تبتكرها برامج الذكاء الاصطناعي وتلك الفوتوغرافية لا ينبغي أن تتنافسا في جوائز كهذه"، ورفض تالياً الجائزة الممنوحة له.

وأشار القائمون على الجوائز إلى أنهم كانوا يتطلعون لإشراك الفنان في نقاش عن الذكاء الاصطناعي، إلا أنهم سحبوا الصورة "تماشياً مع رغبته".

أخبار ذات صلة
شركة "M42" تصبح أكبر مؤسسة رعاية صحية في الشرق الأوسط
جي42 ومبادلة تعلنان عن تدشين شركة M42
المصدر: وكالات
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
اتحاد الكرة يبحث ترتيبات «النهائي الأغلى»
الرياضي
اتحاد الكرة يبحث ترتيبات «النهائي الأغلى»
اليوم 13:54
الريال «كلين شيت» في الأبطال
الرياضي
الريال «كلين شيت» في الأبطال
اليوم 13:39
طائرة العين وبني ياس إلى نهائي «الكأس الأغلى»
الرياضي
طائرة العين وبني ياس إلى نهائي «الكأس الأغلى»
اليوم 13:30
" النقل المتكامل" يعلن مواعيد عمله خلال عطلة عيد الفطر
الإمارات
" النقل المتكامل" يعلن مواعيد عمله خلال عطلة عيد الفطر
اليوم 13:10
شما الكلباني: أتطلع لإنجاز جديد في الجائزة الكبرى للجو جيتسو
الرياضي
شما الكلباني: أتطلع لإنجاز جديد في الجائزة الكبرى للجو جيتسو
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©