الموافقة على علاج جديد للتصدي لضعف المناعة لمرضى سرطان الدم

قالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الاثنين، إنها وافقت على استخدام علاج بالخلايا تنتجه شركة جاميدا سيل لتقليل مخاطر العدوى في المرضى الذين يخضعون للعلاج من سرطان الدم، مما قاد أسهم الشركة للارتفاع 46 بالمئة.

ومن شأن الموافقة على استخدام العلاج أن تسمح للشركة بإطلاق أول علاج تجاري لها تحت اسم (أوميسيرج) للمرضى بداية من عمر 12 عاماً ويخضعون لعملية زرع خلايا جذعية.

وقبل إجراء عملية الزرع، غالبا ما يخضع المرضى للعلاج بالإشعاع أو العلاج الكيماوي، الأمر الذي قد يضعف جهازهم المناعي ويعرضهم لخطر التقاط عدوى حادة.

وقالت الشركة في وقت سابق إنها تستهدف علاج نحو 2500 مريض سنويا بحلول عام 2027، لكنها أحجمت عن التعليق على السعر الذي ستطرح به العلاج أو مدى توافره.