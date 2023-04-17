«بِرد أبوظبي» ينطلق 26 أبريل

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد فعاليات «برِد أبوظبي» مهرجان الثقافة المعاصرة الأول في المنطقة، برنامجاً متنوعاً من الأنشطة الترفيهية وتجارب التسوق وفنون الطهي وعروض الأزياء الحصرية والحفلات الحية لكوكبة من ألمع النجوم الإماراتيين والعرب والعالميين خلال الفترة من 26-30 أبريل في ياس باي بجزيرة ياس، ويتضمن المهرجان جدولاً من الفعاليات الاستثنائية بمشاركة فنانين من الإمارات والمنطقة لعرض مواهبهم في مجال الموسيقى والفنون والأزياء والمأكولات والرياضة، ويستمتع الزوار طوال أيام الحدث بالعديد من العروض لفنانين مبدعين يقدمون أعمالهم المذهلة على جدران الساحة، ويحتضن «معرض نيو» مجموعة مختارة من المطبوعات، والرسوم، والصور الفوتوغرافية لعدد من الفنانين والمنظمات.