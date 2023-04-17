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شاهد.. النيادي يصور مشهداً خلاباً لمكة والمدينة

شاهد.. النيادي يصور مشهداً خلاباً لمكة والمدينة
18 ابريل 2023 00:23

الاتحاد - أبوظبي

وثق سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي المتواجد على متن محطة الفضاء الدولية، حيث يخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، مشهداً خلابا للمسجد الحرام والمدينة المنورة ومدينة جدة، من الفضاء.
وقال النيادي إن هذا الفيديو «إهداء لبلاد الحرمين الشريفين.. في هذه الليالي المباركة».
وفي المقطع الذي نشره النيادي عبر حسابه على «تويتر»، ظهرت المدينة المنورة من الفضاء، فيما علق عليه بالقول: «هذه المدينة المنورة.. مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي منورة بأهلها وناسها». ثم انتقل بكاميرته لتصوير مدينة جدة، قائلاً: «هذه مدينة جدة.. عروس البحر الأحمر».

وبعد ذلك، وثق رائد الفضاء الإماراتي مشهداً فريداً، حيث ظهر المسجد الحرام في مدينة مكة من الفضاء.
وقال: «الذي بجوارها (جدة) هو بيت الله الحرام، مهبط الرسالة على صاحبها عليه الصلاة والتسليم (النبي محمد)، وكما ترون الحرم منير مثل بؤرة الضوء».
واختتم حديثه بالقول: «منظر ولا أروع. المدينة المنورة ومكة مثل النجوم المضيئة.. من أروع ما شاهدت».
وأرفق النيادي مقطع الفيديو الذي نشره، بتعليق جاء فيه: «من محطة الفضاء الدولية، إهداء لعيال سلمان في هذه الليالي المباركة».
وتابع: «إهداء لبلاد الحرمين الشريفين، مهبط الوحي وأرض الرسالة، المملكة العربية السعودية».

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