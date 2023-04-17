شاهد.. النيادي يصور مشهداً خلاباً لمكة والمدينة

من محطة الفضاء الدولية،— Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) April 17, 2023
إهداء لعيال سلمان في هذه الليالي المباركة 🌙⭐️
إهداء لبلاد الحرمين الشريفين، مهبط الوحي وأرض الرسالة، المملكة العربية السعودية. 🇸🇦 pic.twitter.com/3OQTg4CgXb
وبعد ذلك، وثق رائد الفضاء الإماراتي مشهداً فريداً، حيث ظهر المسجد الحرام في مدينة مكة من الفضاء.
وقال: «الذي بجوارها (جدة) هو بيت الله الحرام، مهبط الرسالة على صاحبها عليه الصلاة والتسليم (النبي محمد)، وكما ترون الحرم منير مثل بؤرة الضوء».
واختتم حديثه بالقول: «منظر ولا أروع. المدينة المنورة ومكة مثل النجوم المضيئة.. من أروع ما شاهدت».
وأرفق النيادي مقطع الفيديو الذي نشره، بتعليق جاء فيه: «من محطة الفضاء الدولية، إهداء لعيال سلمان في هذه الليالي المباركة».
وتابع: «إهداء لبلاد الحرمين الشريفين، مهبط الوحي وأرض الرسالة، المملكة العربية السعودية».