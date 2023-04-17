ياسر جلال: «علاقة مشروعة».. أرهقني نفسياً

علي عبد الرحمن (القاهرة)

للعام التاسع على التوالي، يواصل ياسر جلال حضوره الرمضاني، من خلال شخصية «عمرو وصفي» في مسلسل «علاقة مشروعة»، الذي يناقش العديد من القضايا المجتمعية الشائكة التي تهم الأسرة العربية.

قال جلال، إن شخصية «عمرو» مركبة ومرهقة في البعد النفسي، رجل متزوج وله أبناء، ويقرر الزواج سراً من حبيبته السابقة، التي تجسد دورها مي عمر، وهي زوجة سابقة لصديقه وشريكه بالعمل، ويلعب دوره مراد مكرم، ويصبح في حيرة من أمره بسبب تشابك دوائر تلك العلاقات بينهم، وعليه اتخاذ قرار مصيري من أجل استقرار حياته الأسرية والعملية.

وأضاف أن الأحداث تناقش العديد من الظواهر السلبية بالمجتمع، ومنها تعدد الزوجات، تلك الرخصة المشروطة أساساً بالعدل، وذلك يصعب تحقيقه على النفس البشرية، لذلك أوضحنا من خلال العمل أن فكرة الزواج الثاني لا تخلو من المشكلات.

وأشار إلى أن العمل يسلط الضوء درامياً على ظاهرة العنف الزوجي، وما يترتب عليها من آثار سلبية على المستويين الاجتماعي والنفسي بين الأزواج وعلاقتهم، وهي مرفوضة شرعاً ومجتمعاً؛ لأن العلاقة الزوجية تقوم على المودة والرحمة.

وحول التعاون الفني الثاني مع مي عمر، منذ مشاركتهما بأحداث مسلسل «الفتوة»، كشف عن أن مي فنانة دؤوبة ومجتهدة في عملها للغاية وإضافة للعمل الفني، وأن الثنائيات الفنية أمر متعارف عليه في الدراما على مر العصور، وأرى أن تلك الثنائيات إضافة مثمرة للعمل الفني. ويشهد العمل التعاون للمرة الثالثة لياسر مع المؤلفة سماح الحريري، بعد الجزء الثاني من مسلسل «ساحرة الجنوب» 2016، والجزء الأول من «القاصرات» 2013.

وعن انتشار الأعمال الدرامية القصيرة من 15 حلقة، أوضح جلال أننا فضلنا تقديم العمل بجرعة مكثفة بعيداً عن المط والتطويل ليظهر في بناء متماسك ومكثف.