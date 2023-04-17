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«اللوز».. يُنشّط الدماغ ويقوي العظام

«اللوز».. يُنشّط الدماغ ويقوي العظام
18 ابريل 2023 03:07

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

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تمثل المكسرات الوجبة الغذائية المكملة على موائد رمضان، ومن أهمها وأطعمها، «اللوز»، الذي يحتوي على ما لا يقل عن 10 فوائد صحية مفيدة لصحة الصائمين، ومن ثم ينصح بتناوله بنسب متوازنة خلال شهر الصيام بسبب فوائده العديدة.
من أبرز الفوائد الصحية للوز، أنه مفيد للمخ حيث يُعد مصدراً للعناصر الغذائية المنشطة للدماغ، منها مواد حيوية تعمل على تقليل مخاطر الإصابة بألزهايمر إلى جانب تنظيم وخفض مستويات الكوليسترول في الجسم، كما يساعد على تقليل الإصابة بأمراض القلب. ويساعد تناول اللوز على تقوية العظام، حيث إنه غني بالفيتامينات والمعادن ومنها الفسفور الذي له تأثير كبير على قوة وصحة العظام والأسنان، إلى جانب البروتين والبوتاسيوم، والدهون الأحادية غير المشبعة، وكلها تلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على صحة القلب، أيضاً يجنب وجود الماغنسيوم الموجود في اللوز الإصابة بالنوبات القلبية.
ويحتوي اللوز على حمض الفوليك الذي يساعد على تقوية الجهاز المناعي ومنع تراكم الدهون في الشرايين، ويمد الجسم بالدهون غير المشبعة ويسهم بشكل رئيس في تنظيم مستويات ضغط الدم، وتعزيز الطاقة والوقاية من السرطان ومرض السكري، حيث يساعد على الحد من ارتفاع نسبة السكر بعد الوجبات الرمضانية الدسمة.

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