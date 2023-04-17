علي يوسف السعد يكتب: فلنقطع قناة بنما معاً

عندما تذهب إلى بنما وتحط فيها الرحال، فإن أول ما يتبادر إلى ذهنك هو زيارة قناتها الشهيرة التي تُعد واحداً من أكبر المشاريع والإنجازات الهندسية التي حققتها البشرية، وتُعتبر أيضاً الممر المائي الأكثر أهمية والأكثر نفوذاً على سطح الأرض.. اليوم سآخذكم في رحلة مليئة بالأرقام عن هذه القناة، فشدوا الرحال.

تمتد قناة بنما 80 كم من مدينة بنما على المحيط الهادئ إلى مدينة كولون، التي تطل على المحيط الأطلسي قاطعة بذلك القارة الأميركية من شرقها إلى غربها، وهي عبارة عن مجرى مائي يربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ يبلغ طول القناة نحو 82 كم ويتراوح عرضها بين 150 متراً و300 متر، وتعتبر أهم مجرى مائي في العالم.

كانت بداية إنشاء قناة بنما في عام 1880 تحت إشراف القيادة الفرنسية، ولكن عملية شق القناة كانت صعبة على المستوى الهندسي بسبب الغابات الاستوائية، وعدم وجود طرق للنقل، بالإضافة إلى المناخ السيئ، فصرفت فرنسا النظر عن المشروع بعد مرور 8 سنوات من بدايته، وتكلف ما يقارب 287 مليون دولار.

وقد كانت حصيلة الخسارات البشرية خلال الأعوام الثمانية وفاة حوالي 22 ألف عامل، نتيجة الانهيارات الأرضية والحوادث وتفشي الأمراض، مثل الملاريا والحمى الصفراء، وفي عام 1903م، عقد الأميركيون اتفاقية مع دولة بنما منحتهم أراضي في البلاد وتولوا استكمال مشروع القناة الذي استمر 11 سنة، وتوفي خلاله 5600 عامل، وتكلف 639 مليون دولار.

تم افتتاح القناة رسمياً عام 1914م، وظلت تحت سيطرة الولايات المتحدة حتى عام 1999، إلى أن أصبحت بؤرة نزاع بين بنما والولايات المتحدة، حيث تم الاتفاق على تسلم بنما الإشراف على القناة، وفي عام 2007، تم توسعة القناة بتكلفة وصلت إلى 5.5 مليار دولار لتوسعة البوابات أو ما يسمى بالأقفال، لتتسع لسفن عملاقة تصل قدرتها الاستيعابية إلى 13 ألف حاوية بدلاً من 5 آلاف حاوية، ويُذكر أنّ رسوم قناة بنما مرتفعة للغاية بالنسبة لقناة السويس، حيث تقدر الرسوم بـ 90 دولاراً على كل حاوية طولها 6 أمتار و10 سم.

خلال زيارتي لقناة بنما، حالفني الحظ لمشاهدة البواخر الضخمة تمر عبر القناة في منظر مهيب، حيثُ يمكن للسياح في منطقة بوكيتي الاستمتاع بمشاهدة السفن الضخمة التي تمر عبر قناة بنما، بالإضافة لذلك، توفر القناة فرصة الذهاب في رحلة بحرية عبر سفن مخصصة للسياح، حيث يتم عبور القناة في رحلة كاملة أو في رحلة جزئية للتعرف على تاريخ إنشاء القناة وكيف تمُر السفن عبرها.

90 % من التجارة في العالم يتم نقلها عن طريق النقل البحري، ما جعل لقناة بنما أهمية كبيرة، حيث قلصت رحلة السفن حول الأميركيتين من 21 ألف كلم إلى 8000 كلم، وأتاحت الربط بين 160 دولة و1700 ميناء حول العالم.

كانت رحلة مثيرة لمشاهدة هذا المشروع الضخم الذي بناه الإنسان لتسهيل قنوات مرور التجارة العالمية، هي قطعة هندسية ضخمة ومتقنة الصنع، كانت رحلة لا تنسى ومشاهدة ممتعة.