كوثر الرحالي: «عباقرة التطوعي».. ألهمني

خولة علي (دبي)

يواصل المتطوعون جهودهم في بناء مجتمع متحضر، من خلال تفعيل طاقاته البشرية في العمل على إثراء الوطن بإنجازات مستدامة من العطاء والتعاون والتكاتف في مختلف المجالات، ويبذلون وقتهم في الخدمة. والشواهد عديدة عن المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تنطلق وتتسابق معها السواعد لتنال دورها ومسؤوليتها بكل عزيمة وقوة، في سبيل تحقيق ثمار التطوع وهدفه من زيادة اللحمة المجتمعية، والإحساس بالمسؤولية تجاه المحيط.

كوثر محمد الرحالي، متطوعة استطاعت أن تغرس حب التطوع في النشء، مؤمنة بدورها وواجباتها تجاه مجتمعها ووطنها، وهي مدربة علاقات ورئيس فريق «عباقرة التطوعي» الذي تقول إنه ألهمها، حيث أطلقت عدة مبادرات تتوافق مع رؤية الدولة في تعزيز ثقافة التطوع في المجتمع.

شعور بالانتماء

نشأت كوثر محمد الرحالي في كنف عائلة محبة للتطوع، ومارست شغفها في التطوع وإدارة الفرق والمبادرات التي تطلقها المدرسة، سواء الاجتماعية والخيرية وأيضاً البيئية. وهي عضو في مجموعة من الجمعيات والفرق التطوعية. تعتبر أن العمل التطوعي ساهم في صقل مهارتها وبناء شخصيتها من خلال مشاركاتها في مبادرات مختلفة، وهو وسيلة للتعرف على شرائح المجتمع المختلفة والانخراط معها، ما يؤدي ذلك إلى الشعور بالانتماء والمسؤولية المجتمعية. وترى أنه من خلال التطوع يتم توجيه طاقات الشباب نحو خدمة الآخرين، والقضاء على أوقات الفراغ بإنجاز عمل يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع، ما يعزز الثقة بالنفس والشعور بالإيجابية نحو الآخرين، ويعمل على تحسين الصحة النفسية للفرد، لأن التطوع يجلب السعادة والراحة النفسية. وتؤكد الرحالي، أن العمل التطوعي يُعتبر جزءاً من النسيج الثقافي والاجتماعي الذي قام عليه المجتمع المحلي قديماً، لافتة إلى أن هذه القيمة الإنسانية تجلت بأجمل صورة لها، بعد اهتمام الدولة بها وظهور الكثير من الهيئات والجمعيات التطوعية والتحفيز على المشاركة، من خلال توفير منصات التسجيل، ما ساهم في سهولة الوصول إلى الفرق التطوعية، وتوعية المجتمع بضرورة المشاركة في العمل التطوعي.

شكراً لعطائك

بدأت مساهماتها مع مجموعة من الفرق التطوعية، منها فريق «شكراً لعطائك» التطوعي، وأطلقت مجموعة من المبادرات الموجهة للطفل، وعملت على غرس حب العمل التطوعي كقيمة ضرورية لتأهيله للمستقبل، كما أطلقت مبادرات تتوافق مع رؤية الدولة وتنمي مهارات الطفل، منها مبادرة مجلس المبدعين ومجلس سفراء الأمان وملتقى الابتكار وملتقى القراءة. وكانت انطلاقة لتأسيس فريق «عباقرة التطوعي» الذي يستهدف فئة الأطفال من عمر 7 ـ 17 عاماً، والعمل على توفير مبادرات ودورات وملتقيات لتمكين الأطفال وإعدادهم للقيادة وتطوير مهاراتهم وصقلها في مجالات عدة، ليصبحوا أكثر ثقة بأنفسهم ومسؤوليتهم تجاه مجتمعهم.

تنظيم وتنسيق

تذكر كوثر أنه من التحديات التي يمكن أن يواجهها المتطوع، نقص المعرفة وعدم وعيه بحقوقه وواجباته، وعدم معرفته لمهام عمله التطوعي، فلا يستطيع أن يؤدي عمله على أكمل وجه ووفق الوقت المحدد له. فعملية تنظيم المتطوعين وتوزيع المهام عليهم بصورة واضحة ودقيقة تجعل المتطوع أكثر قدرة على إنجاز العمل والمهمة بكل دقة وسلاسة. وتهدف للوصول إلى أكبر فئة من المجتمع ونشر ثقافة العمل التطوعي في كل بيت، والعمل على استقطاب المتطوعين من مختلف التخصصات والفئات والأعمار، وتمكينهم لخدمة المجتمع، وتحقيق الاستدامة في العمل التطوعي وفقاً لرؤية الدولة لعام 2050.