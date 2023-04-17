مسجد «قول شريف».. ثاني أجمل مسجد في أوروبا

شعبان بلال (القاهرة)

المشهد الرئيس لمسجد «قول شريف» بمدينة كازان الروسية والمصنف كثاني أجمل مسجد بقارة أوروبا، يتميز بقبة يزينها اللون السماوي، تحيطها 8 مآذن ذات طراز معماري جميل بطريقة هندسية فريدة.

تاريخ بنائه يعود للقرن السادس عشر على يد العالم المسلم «قول شريف»، قبل أن يتعرض للدمار عام 1552 خلال حروب وقعت بالمدينة في ذلك العام، حتى أعيد بناؤه مرة أخرى في عام 1996.

أسهمت عدة بلدان عربية في إعادة بناء المسجد عبر صندوق مخصص له، وشاركت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية مع أكثر من 40 جهة تمويلية أخرى، لإنجاز المسجد خلال 10 سنوات من التخطيط والبناء بشكله الجديد بعد سنين من الإهمال.

المساحة الإجمالية للمسجد والبالغة 19 ألف متر، تضعه في المركز الثاني بين مساجد أوروبا، حيث تتسع الساحة الخارجية لـ10 آلاف مصلّ، بينما تتسع الساحة الداخلية لـ5 آلاف، ويأتي التصميم الهندسي على شكل مربعين متقاطعين بزاوية 45 درجة، بينما الجزء العلوي من المبنى فهو عبارة عن 8 أقواس مزينة بجملة «بسم الله». يصل ارتفاع القبة الرئيسة للمسجد إلى 39 متراً، أما المآذن الثمانية للمسجد فمنها 4 بارتفاع 55 متراً بينما تقل الأربع الأخرى عنهن، وتتزين كل مئذنة بهلال فضّي، وأسهم البناء المعماري الفريد في إدراج المسجد على موقع التراث العالمي لليونيسكو.

وزاد التصميم الداخلي من القيمة المعمارية للمسجد، بزخارفه الفنية البديعة التي تتكامل أشكالها وألوانها مع السجاد على الأرضية، وفي منتصف السقف ثُريا عملاقة قطرها 5 أمتار، وتزن طنين تم جلبها خصيصاً من دولة التشيك. وتكتسي النوافذ بمزيج فني فريد يتنوع ما بين زجاج ملون وفن الموزاييك وزخارف ذهبية وأخرى من الجبس، وتم اختيار «زهرة الزنبق» لتكون الرسمة الرئيسة على النوافذ.

يمثل مسجد «قول شريف» مركزاً إسلامياً متكاملاً حيث يحتوي على متحف إسلامي ومخطوطات تاريخية، إلى جانب دار نشر وعدد من المكتبات.

ويأتي زوار المجسد خصيصاً لمشاهدة أكبر مصحف في العالم، والذي يزن 800 كيلوجرام، بطول مترين وعرض 1.5 متر، والمصنوع من ورق إسكتلندي مشكلاً تحفة لافتة للأنظار.