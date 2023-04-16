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ألعاب نارية في «الحديريات» احتفالاً بـ «عيد الفطر»

ألعاب نارية في «الحديريات» احتفالاً بـ «عيد الفطر»
17 ابريل 2023 02:38

أبوظبي (الاتحاد)

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تنظم جزيرة الحديريات عرضاً مُبهراً للألعاب النارية احتفاءً بعيد الفطر المبارك، لتشارك الزوار أجواء بهجة العيد، مع عائلاتهم وأصدقائهم ليقضوا أوقاتاً احتفالية رائعة، ويستمتعوا بعروض الألعاب النارية التي ستضيء سماء الجزيرة، كما يدعو ساحل المغيرة، الوجهة البحرية الاستثنائية للترفيه في منطقة الظفرة، الزوار للاستمتاع برحلة عبر الذاكرة من خلال باقة مميزة من البرامج الترفيهية الخاصة، وينتظر الحكواتي الزوار ليسرد لهم الحكايات والقصص، كما تعود ألحان آلة العود والقانون، وعروض فرقة «طرابيش» إلى زمن الطيبين، ويمكن للزوار توثيق ذكرياتهم من خلال التقاط الصور في كشك التصوير في المنطقة المخصصة «إنستغرام» ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

عيد الفطر
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الحديريات
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