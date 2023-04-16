في مدينة «إكسبو دبي».. 300 مدرسة وجامعة أجنبية: «لنفطر معاً»

دبي (الاتحاد)

استضافت مدينة «إكسبو دبي» 300 شخص من المدارس والجامعات الأجنبية المقيمين في دبي، في دعوة للإفطار في إطار مبادرة «لنفطر معاً»، إحدى مبادرات قسم التواصل الحضاري والتي يشرف عليها مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، وقال الدكتور حمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية: إن هذا التجمع هو ملتقى العلم، وجزء من مكونات الدولة ونسيجها، يعزز سياسة التسامح والتعايش التي يجب أن تصل للأجيال المقبلة، وأفاد المستشار أحمد خلفان المنصوري مستشار التواصل الحضاري بأن المبادرة دعوة للجميع للإفطار معاً تحت قبة ساحة الوصل – «إكسبو دبي»، لتعكس الصورة الحضارية لدبي، وترسخ نموذج الدولة الفريد في التلاحم والتعايش مع الجاليات الأجنبية.