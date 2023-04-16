الإثنين 17 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«لوجوس هوب».. أكبر مكتبة عائمة تزور رأس الخيمة

«لوجوس هوب».. أكبر مكتبة عائمة تزور رأس الخيمة
17 ابريل 2023 02:38

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أخبار ذات صلة
اتحاد الرياضات البحرية يشارك في اجتماعات «الدولي»
تحت رعاية رئيس الدولة.. الدورة الـ20 لجائزة الشيخ خليفة للامتياز تقام في أبوظبي

حطت سفينة «لوجوس هوب» أكبر مكتبة عائمة في العالم في ميناء رأس الخيمة خلال رحلتها العالمية، وقال إدوارد ديفيد، المدير الإداري للسفينة: إن الهدف الرئيسي من رحلة «لوجوس هوب» حول العالم هو نشر المعرفة والتشجيع على القراءة، وتضم السفينة حوالي 800 ألف كتاب في جميع المجالات، مشيراً إلى أن السفينة يعمل بها 300 متطوع من 70 دولة، وأضاف أن هذه هي الزيارة الثانية للسفينة «لوجوس هوب» لإمارة رأس الخيمة منذ العام 2013، مشيراً إلى أن مبادرة المكتبة العائمة أطلقت في نهاية سبعينيات القرن الماضي، واستقطبت نحو 50 مليون زائر حول العالم، ورست «لوجوس هوب» في أكثر من 500 ميناء في العالم، بمشاركة أكثر من 2000 متطوع.

آخر الأخبار
اتحاد الرياضات البحرية يشارك في اجتماعات «الدولي»
الرياضي
اتحاد الرياضات البحرية يشارك في اجتماعات «الدولي»
اليوم 14:00
تحت رعاية رئيس الدولة.. الدورة الـ20 لجائزة الشيخ خليفة للامتياز تقام في أبوظبي
الإمارات
تحت رعاية رئيس الدولة.. الدورة الـ20 لجائزة الشيخ خليفة للامتياز تقام في أبوظبي
اليوم 13:57
بتوجيهات منصور بن زايد.. مدارس الإمارات الوطنية تطلق برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين والموهوبين
الإمارات
بتوجيهات منصور بن زايد.. مدارس الإمارات الوطنية تطلق برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين والموهوبين
اليوم 13:47
الريال والسيتي يقتربان من المواجهة النارية في «الأبطال»
الرياضي
الريال والسيتي يقتربان من المواجهة النارية في «الأبطال»
اليوم 13:44
جيسوس: ينقصنا الشراسة
الرياضي
جيسوس: ينقصنا الشراسة
اليوم 13:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©