«لوجوس هوب».. أكبر مكتبة عائمة تزور رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

حطت سفينة «لوجوس هوب» أكبر مكتبة عائمة في العالم في ميناء رأس الخيمة خلال رحلتها العالمية، وقال إدوارد ديفيد، المدير الإداري للسفينة: إن الهدف الرئيسي من رحلة «لوجوس هوب» حول العالم هو نشر المعرفة والتشجيع على القراءة، وتضم السفينة حوالي 800 ألف كتاب في جميع المجالات، مشيراً إلى أن السفينة يعمل بها 300 متطوع من 70 دولة، وأضاف أن هذه هي الزيارة الثانية للسفينة «لوجوس هوب» لإمارة رأس الخيمة منذ العام 2013، مشيراً إلى أن مبادرة المكتبة العائمة أطلقت في نهاية سبعينيات القرن الماضي، واستقطبت نحو 50 مليون زائر حول العالم، ورست «لوجوس هوب» في أكثر من 500 ميناء في العالم، بمشاركة أكثر من 2000 متطوع.