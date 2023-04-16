هدى النويس ترسم من أجل الأرض

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

عندما ترسم الفنانة التشكيلية الإماراتية هدى النويس، فإنها تربط بين الأرض والحياة وتدعو عبر ألوانها وأدواتها إلى الحفاظ على الكوكب، وتنتج خطاباً بصرياً يحمل دلالات عميقة تقوم على الفكرة التي تلقطها وتجسدها عبر الرمل والفحم. وتحرِّض المتلقي للإجابة عن أسئلتها، ما يمنح أعمالها قيمة وجمالية، إذ تحمل رسالة أمل في قالب تشويقي مفعم بالمشاعر. وهي ترسخ الوعي الاجتماعي، رغبة منها في إحداث تغيير في محيطها بهدف تعزيز الاستدامة والحفاظ على الكوكب.

الرسامة هدى النويس وعبر رواقها الذي افتتحته في بيتها بأبوظبي، تسعى إلى حركة فنية بمفهوم مختلف يقوم على الفكرة والهدف، مؤكدة أن هذا الفضاء سيكون مفتوحاً للكبار والصغار وطلاب المدارس والجامعات، ضمن شراكات تسهم في الحركة الفنية التي تشهدها العاصمة. وتدعو من خلاله إلى الحفاظ على الكوكب تزامناً مع عام الاستدامة، مشيرة إلى أن أعمالها المعروضة تم تنفيذها من رمال الإمارات.

قيمة جمالية

ضم المعرض الذي نظِّم على هامش افتتاح الرواق أكثر من 70 عملاً، عملت عليها على مدار 4 سنوات، مستثمرة وجودها في ألمانيا وفرنسا لمرافقة زوجها في مهمته الدبلوماسية، لاكتساب مهارات جديدة في الرسم، حيث زارت الكثير من المعارض واستفادت من الدورات والورش الفنية لتتبلور أفكارها وتنقل جانباً من هذه التجارب إلى الإمارات.

وقالت: لأنني أحمل هموم البيئة، وتزامناً مع عام الاستدامة، اعتمدت فكرة بسيطة ذات قيمة عالية، ومن رمال بلادي نفّذت لوحات جميلة استعملت فيها تقنيات مختلفة، فاستخدمت الرمل مع الألوان الزيتية، والرمل مع الفحم والأكريليك. وأسعى إلى تنفيذ لوحات فنية من البلاستيك والزجاج، وهي مواد تشكل عبئاً على البيئة، وذلك بتقنية المواد المعاد تدويرها، حيث جلبت جهازاً من فرنسا يعمل على سحق هذه المواد ويحولها إلى جزيئات وبلورات بلاستيكية ناعمة.

حركة فنية

اتخذت هدى النويس من الفن وسيلة لنشر الوعي حول الواقع البيئي مع تأكيدها على الحاجة إلى أسلوب مستدام، موضحة أنها تخطط من خلال رواقها الدائم لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع وتقديم رسالة لكل أم كي تغرس حب الفن في أبنائها منذ الصغر، لما لذلك من عائد إيجابي على الأطفال. وتعتبر أن الفن يعالج الكثير من المشاكل ويصحح المفاهيم ويخدم التنمية والحفاظ على البيئة، كما يُعتبر حصانة ويساعد على اكتشاف الذات، موضحة أنها ستعمل على تقديم ورش ضمن شراكات مع الجامعات والمدارس واستقطاب المواهب.

بدايات

بالعودة إلى البدايات قالت النويس: إن لوحاتها تلتقط المشاعر وتترجمها على القماش، وتحول الألوان إلى قصص عميقة الجذور، حيث علّمت نفسها بنفسها مستلهمة من التجارب التي أحاطت بها. وقد بدأت في سن مبكرة، كما أن الثناء الذي تلقته من عائلتها وأصدقائها شجعها أكثر.

أضافت: مع مرور الوقت، أدركت أن فني يمكن أن يقدم رسالة للجمهور، وكنت أتوق إلى مشاركة أعمالي مع الآخرين، واكتشاف ثقافات جديدة ومختلفة، فجاءت لوحاتي عبارة عن صخب من الألوان التي تعج بالمشاعر وتربط الناس بمحيطهم.

استدامة

أكدت الرسامة هدى النويس أنها تسعى من خلال رسالتها إلى المساهمة في استدامة الطبيعة، مشيرة إلى أن رؤيتها تتمثل في بيئة نقية للحاضر والمستقبل، وبأن يصبح الفن التشكيلي أسلوب حياة عند أفراد المجتمع، حيث تعكس أعمالها شغفها بالتقاط ما يحيط بها. وقالت: تأتي الاستدامة بأشكال مختلفة، وقد ألهمني هذا الموضوع، وأحاول عكس ذلك في لوحاتي لإيصال فكرة أن استمرار الحياة البشرية طبيعة أبدية يجب أن نحافظ عليها لزرع الأمل والتفاؤل، لاسيما أن حماية كوكب الأرض مسؤولية جماعية، ويجب علينا جميعاً أن نتّحد من أجلها.