5 مشروبات ترطّب الجسم أثناء الصيام

ترجمة: عزة يوسف

مع الصيام عن الطعام والشراب لساعات طويلة في شهر رمضان الفضيل، من الضروري الاهتمام بصحة أجسامنا وترطيبها منعاً للإصابة بالجفاف، حيث قدم موقع «Slurrp» الهندي قائمة بأفضل المشروبات التي توفر الترطيب للجسم والتي يجب الحرص على تناولها أثناء وقت الإفطار، ومنها:

النعناع

من النباتات المفيدة للصحة العامة لأنه يحافظ على سلامة الجهاز الهضمي، ومع الجفاف الذي قد يتسبب فيه الصيام، حيث يوفر النعناع ترطيباً عميقاً للجسم إذا تم تناوله كشراب أو إضافته على الطعام لتعزيز مذاقه.

المانجو

تحتوي على فيتامين (أ) والعديد من المغذيات الأخرى، وغنية بالسعرات الحرارية وبالألياف والسوائل التي تعزز الطاقة وتوفر الترطيب أثناء الصيام.

الليمون

يجب تناول الليمون أو عصيره، أثناء الإفطار أو السحور لأنه يوفر ترطيباً قوياً للجسم، ويحتوي على فيتامين (ج) والبوتاسيوم المفيدين للصحة العامة والبشرة، التي تتعرض للجفاف أثناء الصيام.

البطيخ

يفضل تناول البطيخ لتقليل الجفاف ونقص الماء في جسمك وتحسين الجهاز الهضمي، حيث يتضمن محتواه على 80% من من الماء.

الخيار

يجب الحرص على تناول الخيار أثناء الإفطار لاحتوائه على المعادن والعناصر الغذائية الدقيقة، مما يحافظ على مستوى الطاقة في الجسم، إضافة إلى أنه مثل البطيخ، يحتوي على 80% من محتواه من الماء، مما يعالج نقص الماء في جسمك أثناء ساعات الصيام.