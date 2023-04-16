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«نعم الجار أنتم».. مبادرة رمضانية

«نعم الجار أنتم».. مبادرة رمضانية
17 ابريل 2023 02:37

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

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يسعى أهالي منطقة شمل في رأس الخيمة، وبينهم عائلة أحمد النوا في شهر رمضان من كل عام، إلى ربط أواصر الجيرة الطيبة عبر زيارة منازل الجيران وتوزيع هدايا رمزية، تعبيراً عن روح التآلف بينهم.
 ذكر علي النوا، أن الفكرة تم تطبيقها منذ 4 سنوات بغرض التأكيد على المحبة بين الجيران، وأشار إلى أن هذه المبادرة السنوية يتشارك فيها الجميع، بينها مبادرة «ونعم الجار أنتم»، والتي تعبر عن جيرة 40 عاماً كلها مودة ورحمة.  وقال النوا: ديننا الحنيف أوصى بالجار وحسن التعامل معه واحترام الكبير والعطف على الصغير، ونحن ملتزمون أيضاً بتوجيهات القيادة الرشيدة لجهة التسامح والتعايش، ونأمل أن تعم هذه المبادرة جميع أفراد المجتمع لما لها من رمزية إنسانية.
ويجمع أهالي شمل على أن هذه المبادرة تؤكد على روح الأصالة والقيم النبيلة المتوارثة والمعروفة عن المجتمع الإماراتي.

رأس الخيمة
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