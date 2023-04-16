شيخة الجابري تكتب: بهجة العيد وبساطة الفرح

كانت الأيام الحلوة تلك التي يأخذنا الحنين إليها، والتي نشتاقها كاشتياقنا لابتساماتنا الصافية، وحكاياتنا الغافية على «المنامة» وبين مسامات الجدران النديّة بالحب، والحوارات الوهّاجة، ورنين «المنحاز» بين أيادي الجدات يطحنّ الحبَّ والقهوة، وغناء الإبر وخيوط الحياكة وهي ترتق قماشاً أو تقصّر ثوباً أو «تكبن» سويعية أو عباية، وليل لرقتّه تتمنى لو أنه لا ينتهي بما يحمل من وهج الحب، ومقامات الحياة الطبيعية الأخّاذة الممتدة كامتداد المدى في عيون النهار.

هو التوق أو الشوق الذي يمسّد أعماقنا بنقاوة الروح، وحلاوة النطق، وطراوة الحديث الشفيف، بين الأروقة، وعند الحارات التي استندت جدرانها على حجر عتيق، حيث الأطفال يتشاقون، ويشاغبون، يتراكضون من منزل إلى قلب يهبهم الفرح والهمّة، يجمعون العيدية، في أيدي البنات خضاب من الحناء ينثر البهجة، وفي شقاوات الصغار ما يهبك الشعور الأبدي بالسعادة.

هو العيد إذن، والليالي المنيرات بالفرح، حيث لا ألعاب نارية تسبب الأذى، ولا أصوات تهز الأرض والسماء خوفاً وذعراً لشدة انفجارات تلك الألعاب. ولمّا أن صارت هناك مظاهر فرح كان «الشلّق» الذي يشبه عود الثقاب بهيكله الأحمر الوهاج، ورأسه الذي يذوب مع أول «شخطة ملبق»، تلك كانت الوسيلة الوحيدة للتعبير عن فرحة العيد، شيءٌ ما، كان يمسح على القلوب رضا ومهابة، حبّاً ورحابة، هي الحياة الأجمل بكل تفاصيلها.

تغير «الوقت والدنيا وقلوب الناس»، كما يقول الشاعر سامي الجمعان: «غابت التفاصيل التي نحبها ونحنّ إليها، وذهبت أدراج الوقت والتاريخ وتغيُّر الزمن، وتبدلت أحوال البشر في سيرة مشروعة وطبيعية، انساق الجميع وراءها، لأن من يتأخر عنها سوف يتخلف عن القطار الراكض ركضاً نحو محطات لانهائية».

غير أن الإنسان بما تزدحم به روحه من عواطف ومشاعر واحتياج لزمن ما بناسِه وحواسه وأبسط تفاصيله، تبدو وكأنها في حاجة إلى أن تمتطي سرج الزمان وتشدو للحياة، التي تحب وتتمنى أن تعود بتواصل الأحبة الحقيقي القريب من الروح، لا ذاك المتسلّل عبر رسالة نصيّة في وسائل ميّتة خالية من الإحساس والمشاعر الإنسانية النبيلة.

إن من يعيش تلك الحالة من العاطفة الجيّاشة والحنين للتفاصيل البسيطة العميقة لا يريد للزمان أن يعود، هو يعلم أن لا شيء يعود، لكنه يحلم بأن يعود الإنسان إلى ما كان، أن تُفتح القلوب لا شاشات الهواتف، أن تتسرب اللقاءات الإنسانية العالية، أن تُشرّع الأبواب، ويلتقي الأحباب، ويعود الطفل محملاً بالفرح، والشعور الحقيقي بالعيد وبهجته الشفيفة الغنية بالحب والسعادة.