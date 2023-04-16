محمود مبسوط.. «فهمان»

سعيد ياسين (القاهرة)

من ألمع نجوم الفن الذين ساهموا في صناعة مجد التلفزيون اللبناني خلال القرن العشرين، وأحد رموز الكوميديا الشعبية. اشتهر بشخصية «فهمان» التي قدمها خلال العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، ولا تزال صورته حاضرة في أذهان عشاق الفن بشعره الأبيض وبسمته الدائمة.

ألّف مبسوط، المولود في طرابلس في 25 يوليو عام 1941، مع أصدقائه فرقة «درابزين أغا» التي تقدم «الاسكتشات والمنولوجات»، لكن والده عاقبه عليها خشية أن تؤثر على مسيرته في التعليم، وبعدما أتم الـ16 من عمره أرسله والده إلى غانا حيث كان يعمل شقيقاه، وهناك ألّف مع مجموعة من الهواة فرقة فنية تعرض المسرحيات في بيوت اللبنانيين هناك.

عاد إلى بيروت، وبعد افتتاح التلفزيون اللبناني عام 1959 انضم إلى فرقة «أبو سليم الطبل»، والتحق بالرعيل المؤسس الذي صنع مجد التلفزيون. وفي عام 1962 ولدت شخصية «فهمان» التي تميزت بالمقالب المضحكة والكذب الأبيض، ولازمته في غالبية أعماله، ومنها «شيء ما بيتصدق» و«سوا سوا» و«الأبواب السبعة» و«اضحك مع التلفزيون» و«اسأل عن المرأة» و«المليونير المزيف».

مبسوط لم يكن يحفظ أدواره، وكان يرتجلها على الخشبة وأمام الكاميرا، وكان يعتمد بأدائه على الارتجال بعد وضع الخطوط العريضة، حيث كان من المتعارف عليه أن يتولى الممثلون نحت شخصياتهم، وقد ساهم هذا الأسلوب في شهرتهم على مدى أجيال متلاحقة.

عمل محمود مبسوط مع محمد شامل في البرنامج التلفزيوني «حكواتي زمان»، ومع الأخوين الرحباني في مسلسل «من يوم ليوم»، كما مثّل في فيلمي «سفر برلك» و«بنت الحارس» وغيرهما، حتى قدم عبر رحلته أكثر من 30 فيلماً، ونحو 25 مسرحية، وأكثر من 20 مسلسلاً.

في عام 2001، أسس فرقة «طقش فقش» التي تقدم لوحات كوميدية في القرى لإحياء المهرجانات والأعراس، وكان يحرص على العمل رغم مرضه، وتوفي إثر نوبة قلبية في 25 يوليو 2011 على خشبة المسرح في النبطية، حيث كان يشارك في مهرجان تراثي.