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ثوران بركان إيبيكو في جزر الكوريل

ثوران بركان إيبيكو في جزر الكوريل
16 ابريل 2023 13:49

أفادت الدائرة الرئيسية لوزارة الخارجية الروسية في مقاطعة ساخالين بتسجيل انبعاث عمود من الرماد يبلغ ارتفاعه 3 كيلومترات من بركان إيبيكو الواقع في جزيرة باراموشير الروسية، بحسب ما أوردته قناة "آر تي عربية" الروسية اليوم الأحد.

وجاء في بيان صدر عن الدائرة، اليوم الأحد: "تلقى مركز إدارة الأزمات التابع للدائرة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية في مقاطعة ساخالين معلومات من فريق الاستجابة للثوران البركاني في كامتشاتكا، التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في الشرق الأقصى الروسي أنه وقع في بركان إيبيكو انبعاث للرماد على ارتفاع 3 كيلومترات.

وانتشر العمود في الاتجاه الشمالي الشرقي لمسافة تزيد على 5 كيلومترات".

وأفادت مصادر في مدينة سيفيرو كوريلسك بأن المدينة لم تشهد سقوطا للرماد ولم يشعر سكانها برائحة كبريتيد الهيدروجين، مضيفة أنه ليس هناك تهديد لسكان المدينة. ويقع بركان إيبيكو الذي يبلغ ارتفاعه 1156 مترا، في جزيرة باراموشير على بعد 7 كيلومترات شمال شرقي مدينة سيفيرو كوريلسك، وتحدث حوادث انبعاث الرماد فيه بداية من 20 من أكتوبر من عام 2016، مما يعتبر أمرا طبيعيا لهذا البركان.

وتم تسجيل أكبر حادث لانبعاث الرماد فيه في 31 أغسطس عام 2018، عندما ارتفع عمود من الرماد إلى ارتفاع 6 كيلومترات من فتحة بركانية جديدة تشكلت في عام 2017.

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المصدر: وكالات
بركان
روسيا
جزر الكوريل
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