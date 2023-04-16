صابستاك تطلق منصة تواصل جديدة تنافس تويتر

تحاول منصة تويتر مجدداً فرض عقبات جديدة أمام مستخدميه عن التفاعل مع أي خدمة منافسة، وخلال الأسبوع الماضي فرضت قيوداً مؤقتة على نشر تغريدات تحتوي على روابط لمنصة التواصل الاجتماعي صابستاك المتخصصة في نشر الرسائل الإخبارية والمواد الصحفية.
وجاءت القيود التي فرضتها منصة تويتر المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك والتي تم رفعها بعد انتقادات قوية، بعد أيام من إعلان صبستاك إطلاق خدمة نوتس التي يمكن أن تنافس تويتر.
يذكر أن منصة صابستاك تسمح لأي مستخدم بنشر نصوصه وتسويق نفسه كرسائل إخبارية على قائمة مشتركين في خدمته الإخبارية.
ويمكن لمستخدمي المنصة تصفح مجموعة متنوعة من المقالات من ناشرين مختلفين بالإضافة إلى الاشتراك لقراءة المنشورات والرسائل الإخبارية والمقالات عبر البريد الإلكتروني.