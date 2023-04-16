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موكب عسكري ضخم يشارك في مراسم تتويج الملك تشارلز

موكب عسكري ضخم يشارك في مراسم تتويج الملك تشارلز
16 ابريل 2023 09:56

يشارك حوالي خمسة آلاف من أفراد القوات المسلحة البريطانية في تتويج الملك تشارلز الشهر المقبل، وينضم إليهم جنود من أكثر من 30 دولة من دول الكومنولث لتشكيل واحد من أكبر الاحتفالات العسكرية منذ عقود.


من المقرر تتويج تشارلز في كنيسة وستمنستر آبي بلندن في السادس من مايو في تقاليد تعود إلى ألف عام.

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وستدوي أصوات التحية بالبنادق في جميع أنحاء البلاد للاحتفال بلحظة تتويج الملك قبل أن يحلق عسكريون في وقت لاحق بأكثر من 60 طائرة.
يأتي التتويج بعد أقل من ثمانية أشهر على احتشاد أعداد ضخمة من المواطنين في شوارع لندن لمشاهدة المواكب والمراسم الكبرى لتشييع جنازة الملكة إليزابيث التي توفيت بعد 70 عاما من اعتلائها العرش.


ويكشف القصر ببطء عن تفاصيل تتويج ابنها تشارلز، والذي من المنتظر أن يكون له بعض الاختلافات عن تلك التي أجريت لإليزابيث في 1953.

المصدر: وكالات
الملك تشارلز الثالث
بريطانيا
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