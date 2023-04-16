الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً للأرصاد الجوية

أطلقت الصين قمراً صناعياً جديداً للأرصاد الجوية إلى الفضاء، اليوم وذلك عبر صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-4 بي.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا”، انطلق الصاروخ الحامل من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين، وأرسل القمر الصناعي فنغيون - 3 07 إلى مداره المحدد مسبقاَ.

ولفتت إلى أن القمر الصناعي سيقدم خدمات للتنبؤ بالطقس والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها والاستجابة لتغير المناخ والحفاظ على البيئة الإيكولوجية، مشيرة إلى أن هذه المهمة رقم 471 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".