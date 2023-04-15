علي الطنيجي يدعم «لغة الضاد»

خولة علي (دبي)

العمل التطوعي خطوة مهمة في حياة علي سعيد الطنيجي، وكان له الأثر الطيب على إيقاع تطور شخصيته، التي بدت أكثر إيجابية وثقة ودراية بمجمل المواقف والأحداث وكيفية التصرف حيالها، واتخاذ قرارات أكثر حكمة. ويرى الطنيجي أن مجالات التطوع مختلفة ومتنوعة، حيث يمكن أن يشارك المرء بما يملكه من علوم ومعرفة وإكساب الآخرين مهارات عدة، إذ إن التطوع لا حدود له.

«ورقة وقلم»

علي الطنيجي تربوي متخصص باللغة العربية، مدرب في الإبداع اللغوي، مؤلف، أمين سر جمعية سواعد الإمارات التطوعية، نائب رئيس مبادرة «ورقة وقلم»، وعضو في مجموعة رواد التواصل الاجتماعي وجمعية حماية اللغة العربية. يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه صون اللغة العربية وغرسها في نفوس الأجيال، من خلال الكثير من المبادرات التي يقدمها. بدأت مسيرة علي الطنيجي التطوعية، منذ أن التحق بمجلس الطلاب في كلية التقنية العليا في الفجيرة عام 2010، وعمل على تنظيم عدد من الأنشطة والمشاريع في الكلية، ومن هنا شق طريقه ومنهجه لتقديم مبادراته ومشاركاته التطوعية على نطاق واسع لخدمة المجتمع. وقد شكّل العمل التطوعي شخصيته، فقبل دخوله مجال التطوع كان يميل إلى الخجل، وعدم الإلمام بالكثير من المعارف، حتى أضاف له التطوع العديد من المهارات، ومنها حسن التصرف والثقة بالنفس وسرعة البديهة، حتى أصبح إنساناً فعالاً في مجتمعه.

مشاركات مختلفة

ترك الطنيجي بصمته على الكثير من الأنشطة، منها الرياضية والثقافية والتراثية والخيرية، ومشاركاته في بطولات الشيخ مكتوم الرمضانية، وبطولة غربي آسيا للبلياردو، واليوم العالمي للتراث مع هيئة الفجيرة للسياحة والآثار، وفريق سواعد زايد وفريق مبادرة في توزيع كسر الصيام والإفطار والسحور في رمضان، فضلاً عن مشاركته في عام القراءة بسرد قصص للأطفال بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب، وجامعة الفجيرة ومركز الفجيرة للتوثيق، والجينوم الإماراتي مع جمعية سواعد الإمارات التطوعية.

تحديات

من التحديات التي واجهت الطنيجي أثناء نشاطه التطوعي، وعملية الإشراف وقيادة الفريق، التعامل مع شرائح مختلفة من المتطوعين من الأطفال والشباب وكبار السن من جنسيات وثقافات مختلفة، الأمر الذي كان يتطلب المزيد من الصبر والتصرف بروية أثناء التوجيه والإرشاد، مع مراعاة ظروفهم وقدراتهم، والاتجاه إلى حثهم وتشجيعهم وتحفيزهم للقيام بأعمال ونشاط أكبر، والحرص على حل المشكلات بين الأعضاء.

ويعتبر الطنيجي أن التطوع يحظى باهتمام واسع من قبل القادة والمسؤولين الذين هم القدوة، لأن أعمالهم التطوعية في شتى المجالات شاهدة على عطائهم غير المحدود، وتشجيعهم المستمر على التطوع وغرس بذوره في نفوس الأجيال، وتعريفهم بأهمية التكافل والعطاء وترابط المجتمع، ليقوم كلٌ بدوره ومسؤولياته في محيطه وبيئته ومجتمعه ووطنه.

«نبض من الخاطر»

كوّن علي الطنيجي علاقات مع عدد من الجهات والأشخاص خلال مشاركاته التطوعية، ما سهل عليه القيام ببعض المبادرات كالرسم بالخيوط، وبالقلم ثلاثي الأبعاد، وإقامة محاضرات حول أساسيات الكتابة الإبداعية، وسرد القصص بطريقة خيال الظل للأطفال. وأصدر كتابه الأول «من نبض الخاطر»، كما أن كتابه الثاني سيصدر قريباً. وقد استضافته أكثر من قناة تلفزيونية وإذاعة محلية وعدد من الصحف المحلية والأجنبية، وحصد أكثر من 100 شهادة تقدير احتفاءً بجهوده وأنشطته التطوعية.