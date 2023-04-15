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«بيت المكرم» في دكا.. 8 طوابق بدون قبّة

«بيت المكرم» في دكا.. 8 طوابق بدون قبّة
16 ابريل 2023 03:04

شعبان بلال (القاهرة)

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لا يشبه «بيت المكرم» أي مسجد آخر في بنجلاديش، فقد صُمم ليكون مميزاً على غرار الكعبة المشرفة، حيث بُني من دون قبّة وهو أمر مختلف عما تُبنى عليه المساجد عامة، ويصنَّف ضمن أضخم المساجد على مستوى العالم، وتم إنشاؤه في العام 1960. 
يتوسط مسجد «بيت المكرم» الجزء القديم والجديد من دكا، عاصمة بنجلاديش، وعمارته قائمة على الخطوط التقليدية المغولية المتأصلة في الحضارات الهندية المتعاقبة، وفيه الكثير من أشكال العمارة الحديثة، ويعود ذلك إلى استمرار التوسعات فيه.
بُني المسجد في البداية ليتسع لـ30 ألف مصل، حتى بلغت طاقته الاستيعابية 130 ألف مصل يتوزعون بين 8 طوابق على ارتفاع 99 قدماً، ليصبح من بين أضخم 10 مساجد في العالم. استوحى المعماريون تصميم المسجد من بيت الله الحرام، فجاء من دون قبّة على قاعة الصلاة ليشبه الكعبة المشرفة، ولتعويض ذلك اعتمدت عمارته على أسطح الأروقة التي تتزين في ذروتها بـ 3 أقواس شهيرة.
قاعة الصلاة بالمسجد على مساحة 26.517 قدماً مربعة، وتتميز بشرفاتها الأرضية ومحرابها المستطيل الفريد. ولم يبالغ المصممون في زخرفة المحراب فجاء هادئاً بسيطاً في زينته، وقد شاركت المملكة العربية السعودية في التوسعات الأخيرة للمسجد لمواجهة التزايد السكاني في بنجلاديش.
وللمسجد أهمية خاصة لدى سكان بنجلاديش، ويضم محلات تجارية ومعارض للكتب الدينية التي تزدهر في شهر رمضان من كل عام، حيث يقبل السكان المحليون على شراء الكتب الدينية وقراءتها طوال الشهر، ولهذا يتزامن افتتاح معرض الكتاب في بنجلاديش مع بداية شهر رمضان المبارك.
ويقام المعرض في ساحة مسجد «بيت المكرم»، ويستمر شهراً كاملاً، كما جرت العادة منذ قديم الزمان، حيث تصبح الكتب الدينية الأعلى مبيعاً في شهر رمضان المبارك.

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