زينات صدقي.. «خفيفة الظل»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

سطرت حالة فنية كوميدية خاصة بشخصيتها الفريدة التي لا تتكرر، وتميزت بجانب موهبتها بالتلقائية والبساطة وسرعة البديهة، فنالت الكثير من الألقاب، منها: «خفيفة الظل»، «فاكهة الكوميديا»، «بنت البلد»، «قيثارة المسرح»، و«عانس السينما» على الرغم من أنها تزوجت مرات عدة.

ولدت زينب محمد سعد في 4 مايو 1912 بالإسكندرية، ودرست التمثيل وهي في الـ 13 من عمرها بمعهد «أنصار التمثيل والخيالة» الذي أسسه زكي طليمات. ومع رفض أسرتها استكمال دراستها أو دخول الوسط الفني، تزوجت ابن عمها وهي في الـ 15 من عمرها، ولم تدم الزيجة إلا عاماً واحداً، فقررت الاستقلال عن أهلها وتحقيق حلمها الفني بالعمل في بعض الفرق المنتشرة بالإسكندرية والأقاليم. ثم انتقلت مع فرقة أمين عطا الله المسرحية إلى لبنان، والتي قررت استبعادها بعد ارتجالها في أحد المشاهد، فعادت إلى القاهرة والتحقت بفرقة بديعة مصابني وذاعت شهرتها في الاستعراض والمونولوج، وظلت معها 6 أعوام.

التقت صدقي مصادفة مع نجيب الريحاني وضمها إلى فرقته، ومنحها اسمها الفني «زينات صدقي» حتى لا يتشابه مع فنانة في ذلك الوقت اسمها زينب صدقي. وأطلت على الجمهور من خلال العرض المسرحي «الجنيه المصري» عام 1931، وجسدت شخصية خادمة. وبسبب موهبتها ابتدع لها المؤلف المسرحي بديع خيري شخصية «العانس»، والتي ظلت تقدمها على المسرح إلى أن دخلت عالم السينما بالشخصية نفسها من خلال فيلم «الاتهام» عام 1934. ظلت زينات مخلصة للريحاني حيث عملت بفرقته 18 عاماً ولم تنفصل عنها إلا بعد وفاته عام 1949. وعادت إلى المسرح من خلال فرقة إسماعيل ياسين التي أسسها مع الكاتب أبو السعود الأبياري، وقدمت معها 6 عروض حتى اعتزلت العمل المسرحي عام 1960.

شكّلت صدقي ثنائياً فنياً ناجحاً مع إسماعيل ياسين حيث تعاونا معاً في أكثر من 40 عملاً، أشهرها «ابن حميدو» و«العتبة الخضراء».

قدمت زينات خلال مشوارهــــــــــا أكثر من 170 فيلماً، وكــــــــان أنور وجدي يحرص على الاستعانة بها في كل أفلامــــــــه التي أنتجها واصفاً إياهـــــــا بـ«وش السعد».