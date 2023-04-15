«خض السقا».. مؤونة الصيف والشتاء

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

منذ القِدم، بحثت المرأة الإماراتية عن أساليب وأدوات أعانتها على الحياة، استثمرت الطبيعة وأمَّنت مؤونتها واحتياجات أسرتها من مواد غذائية، وساهمت في اقتصاد بيتها عبر ما توفر لديها لتعيش حياة هنيئة.

يُعتبر «خض السقا» أو «خض اللبن» مظهراً من مظاهر ذكاء الجدات وتدبيرهن لمادة الحليب التي استخرجت منها المرأة قديماً أكثر من منتج استهلكته طوال السنة، وفي الصيف والشتاء. وهذه الحرفة ارتبطت بالذاكرة الجمعية لأهل الإمارات، وشكلت نافذة على الموروث الثقافي والاجتماعي الذي اشتهر به البدو وسكان المناطق الجبلية، ومارسته نساء أهل البر والساحل.

تربية «الحلال»

«خض السقا» من الحرف التي أجادتها الإماراتية وارتبطت بتربية «الحلال» من أغنام وأبقار وماعز، ولم تكن تتقاضى على عملها هذا أجراً، بل كانت توزع كل ما توفره على الأهل والجيران والأصدقاء مجاناً، ما يعكس التكافل والتضامن الاجتماعي، حيث السمة الغالبة في المجتمع، هي العطاء من دون مقابل.

محنة سالم راشد الشامسي التي تمارس هذه الحرفة منذ أن كانت في العاشرة من عمرها، قالت إن «خض السقا» كان يرتبط بتربية «الحلال» وازدهر عند البدو خصوصاً، موضحة أن ملّاك الماعز والمواشي كانوا عندما يذبحون «الشاة» يحرصون على عدم خدش جلدها أثناء السلخ، حتى لا تشوبه عيوب أو تكون به ثقوب. ويمر الجلد بمراحل عدة ليكون صالحاً، حيث يتم تنظيفه من الصوف وتمليحه بملح البحر ودبغه بعشبة «القرظ» وخياطة الثقوب إن وجدت، ليصبح جاهزاً لسكب الحليب الرائب وخضه، للحصول على مواد غذائية ذات قيمة عالية.

«الجامي»

وأكدت الشامسي أنه بعد القيام بحلب الأبقار أو الماعز، يصفّى الحليب من الشوائب، ويوضع في إناء «ملة» لترويبه في مكان دافئ ويُغطى بقماش، وفي اليوم التالي نحصل على «الروب» وهي كتلة متماسكة، نضعها في «السقا» ونثبتها على 3 أعمدة، ونبدأ بتحريكها إلى الأمام والخلف. وأوضحت أن هذه العملية تحتاج إلى القوة والصبر، وبفضل خبرتها تعرف متى يكون اللبن جاهزاً، إذ عبر تقنية بسيطة تفصل اللبن عن الزبدة، لتقوم بعد ذلك بتوزيع جزء منه على الجيران، وتحتفظ بالباقي، بينما تطبخ جزءاً منه على الحطب للحصول على «الجامي»، والذي يتم تناوله مرفوقاً بالتمر في فصل الشتاء، وبالرطب في فترة «القيظ». وأشارت إلى أن «الجامي» يُصنع عن طريق غلي اللبن على نار هادئة حتى يبدأ بالتكتل، ثم يُرفع عن النار، وكلما انخفضت درجة حرارته تماسك أكثر. وذكرت أنه في السابق كان اللبن يوضع في جفير صغير، ليُصفى من الماء الزائد، وكان يُجفف للتمكن من الاحتفاظ به لمدة طويلة، وعند تناوله يُضاف إليه القليل من الماء للحصول على مادة رطبة وطازجة.

السمن

اعتادت الجدة أن تستخرج من مادة واحدة منتجات عدة، فإلى جانب اللبن والزبدة اللذين تحصل عليهما من عملية «خض السقا»، هنالك أيضاً السمن الطبيعي الذي لا يخلو منه بيت إماراتي. وذكرت الشامسي أنها تعمل على إعداد السمن الذي تختلف نكهته من بيت لآخر، مشيرة إلى أن البيوت في السابق كانت تتوافر على الأبقار والأغنام، حيث يتم تجميع الحليب وترويبه، ثم خضّه وجمع الزبدة التي تضاف إليها البهارات كالكزبرة الناشفة والحلبة والكركم الطبيعي، ما يمنحها نكهة مميزة في الطعام. ويُعتبر السمن مكوّناً أساسياً في بعض الأكلات الشعبية الإماراتية، لاسيما في شهر رمضان، حيث يتفاوت مذاق «السمن» تبعاً للمقادير المضافة إليه، ولعل السر في اختلاف جودة الطعم والرائحة بين سمن وآخر، هو في خلطة البهارات. كما يتفاوت لون السمن من الأصفر الفاتح إلى الداكن مع تركيزه تبعاً لمقدار الكركم المضاف. وقالت إنها تفضل إضافة السنوت «الكمون» فقط إلى السمن الذي تُعده بنفسها، وهو ما يميزها.