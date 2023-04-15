العصائر الطبيعية..تقلل الشعور بالجوع

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

يحتاج جسم الصائم إلى كميات مناسبة من المياه يومياً، لذا ينصح خبراء التغذية بالإكثار من العصائر الطبيعية، لأنها تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة والمهمة للجسم، حيث تمده بحمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامين (A، g) والزنك، والتي غالباً ما لا يحصل عليها الكثيرين بسبب نظم الطعام غير الصحي. وتشير دراسة طبية نشرتها في جامعة ليدز البريطانية، إلى أن العصائر الطبيعية غنية بالألياف، حيث تنظم الجلوكوز بالدم وتساعد على خفض مستويات الكوليسترول، كما يرتبط ذلك بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض القلب التاجي. الدراسة، أشارت إلى أن الفواكه تتمتع بما يسمى هياكل جدار الخلية، وهي واحدة من أكثر الأجزاء الليفية التي تساعد في خفض نسبة السكر في الدم، وتقلل الشعور الجوع.