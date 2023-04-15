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أحمد العسم يكتب: مزاج البحر

أحمد العسم يكتب: مزاج البحر
16 ابريل 2023 03:03

في صباح هذا اليوم، وجدتني أقف مع هذا المتوتر البحر، آخذ بخاطره، أُهدئ زعله، أحمل عنه ضيقة الصدر، أخفف من مشاعره الظاهرة هذه، التي تظهر الماء من عيونه ومن المراكب الراسية على سيفته، قال لي بحار عتيق إذا البحر مزاجه تعكر يطرد كل البشر لا تحاول معه، هو عنيد قد يتسبب في حدوث شيء يؤلمك، في تلك اللحظة لا تصطد الأسماك إنها ملك له إذا رغب أعطاك بسخاء وأغمض عينه عنك، يتركك تصطاد دون تدخل منه، تذكرت هذا حين كتبت نصاً شعرياً عامياً له «موي وبحر»:
أعرف إنك تحب/ تحط وتشيل/ تغير موضع الأشياء/ تعشق التغير/ إلى «مثل موي وبحر/ لمًا يضيق صدره/ يثور وينفعل/ يطرد كل البشر/ ومزاجك يا بحر/ لما يتعكر/ تنسف بالحظة زمن/».
 تذكرت ذلك حين كنت في منطقة دهان في رأس الخيمة مع الصديق الشاعر الراحل أحمد راشد ثاني، وكان يتحدث عن البحر وننظر له وأبو الشعراء الماجدي بن ظاهر حاضر بشعره نردد أبياتاً قالها عن «دهان» تلك المنطقة العتيقة وعن البحر وعن الشاشة:
«مالي في دهان طوال دوم
ولا في الحيل مخضر الخوافي
راس المال شاشه من يريد
بطبعها وبخلي الكرب غافي»
                        (الماجدي ابن ظاهر)
كثيراً ما كنت أخصص وقتاً لذلك بمشاعر أحتاجها تجبر الخاطر، وكلمة تقال حين ينجو الكل من وقته المؤثر، نجبر الخاطر المكسور من أعماق هذا العريض البحر، الذي يرفض الاستماع أحياناً، تذكرت تلك واللحظات من الأيام حين أهديته أول مجموعة شعرية لي «يحدث هذا فقط»، وكنت أحتاج له والأسماك في أعماقه تصلها كلماتي، جربت ذلك دون يأس وملل، عاد الهدوء وملأ المساحة التي غطاها الكدر، نعم نحتاج إلى محاورين جيدين حتى نصل نتقبل ونقبل الحوار بصعوبته ألجأ إلى صدره الواسع.
في مرات عديدة أحتاج إلى صمته ومرات أحتاج أن يهدأ مزاجه الصعب المتقلب، أستمع إلى نصائحه، البحر عنيد يشبهنا وجميل حين يلاطفنا.
أمامي الآن هذا الحائر في هذا الصباح الذي لا يعرف أن يختبئ ويخبئ غضبه، تتسرب من أعماقه الأسرار، تبتعد عنه النوارس محذرة، أمامي يمتلئ الشاطئ من ثورته ومزاجه، ثورة وغضب أنتظر هدوءه، أطوي معه الصفحات المملوءة بالتوتر، نعيد قراءة كتاب الصباح الهادئ بتفاؤل كبير يمكننا من المعرفة واللقاءات الصحية عند سيفته.
«شكرًا يا ماي البحر
يا ماي عيوني».

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