شرطة أبوظبي بطل «الدراجات الهوائية» في «الألعاب الحكومية»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شرطة أبوظبي لقبها الثامن في النسخة الأولى من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية، بفوزها بسباق الدراجات الهوائية لمسافة 60 كلم الذي احتضنته جزيرة الحديريات، وشهدت البطولة منافسة قوية أسفرت عن فوز وليد النقبي من شرطة أبوظبي بالمركز الأول، ومحمد البلوشي من «هيئة أبوظبي للدفاع المدني» بالمركز الثاني، وفيصل حجار «شرطة أبوظبي» بالمركز الثالث. وكانت شرطة أبوظبي فازت بسباق الدراجات الهوائية للسيدات أيضاً، بجانب ألقاب اللياقة البدنية رجال وسيدات، وسباقي الجري رجال وسيدات، وتنس الريشة للسيدات، والكرة الطائرة (رجال). وهنأ العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، الفرق الفائزة على تميزها، وتحقيق مستويات رياضية متميزة تؤهلها لتصدر المشهد الرياضي في أبوظبي.